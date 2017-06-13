Kolunu Tuvaletin Deliğine Sıkıştırdı!

ERZURUM'da tuvaletin deliğine düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kolu sıkışan bir vatandaşı, itfaiye kurtardı. İtfaiye görüntülerin arşiv, hastane yetkilileri ise 8 ay öncesine ait olduğunu bildirdi.



Olay, geçen yılın Kasım ayında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesinin 8'inci katında meydana geldi. Refaketçilerin kullandığı ortak tuvalete giden bir kişi, cep telefonunu tuvaletin deliğine düşürdü.



Almak için sağ elini kullanan kişi, kolunu çıkaramayınca bağırarak yardım istedi. Sağ kolunun üzerine uzanmış halde görülen ve adı belirlenemeyen vatandaşın imdadına İtfaiye yetişti. Klasik tuvalet taşını kıran itfaiye, vatandaşı kurtardı. Kolundan yaralanan vatandaş itfaiyecilere teşekkür etti.



Araştırma Hastanesi yetkilileri olayın geçen yıl meydana geldiğini, İtfaiye Daire Başkanlığı ise görüntülerin arşiv olduğunu doğruladı.