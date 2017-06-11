Galeriler Videolar
İstanbul 23°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
98943
ALTIN
144.044
DOLAR
3.5389
STERLİN
4.5048
EURO
3.9626
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1...
Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla Yaraladı!
Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla...
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10 Bin Polis Uygulama Yaptı
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10...
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular...
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!

Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla Yaraladı!

Adana'da 'telefona neden bakmadın" tartışması kanlı bitti. Evli kadın kocasına sinirlenerek ekmek bıçağına kendi kasığına sapladı.

11 Haziran 2017 Pazar 09:16
Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla Yaraladı!

 ADANA'da telefonuna bakmadığını öne sürdüğü eşi 33 yaşındaki Levent B. ile tartışan 27 yaşındaki Melike B., kendini karnından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Afetevler Mahallesi'nde  meydana geldi. Güzellik merkezi işleten Melike B., evine dönmedi, bunun üzerine fırın işleten Levent B., eşini telefonla aramaya başladı. Uzun süre aramalarına cevap vermeyen eşinin işlettiği güzellik merkezine giden Levent B., eşi ile tartışarak eve geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melike B., mutfaktan aldığı bıçağı kasık kısmına saplayarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Levent B. yerde yatan eşini alarak 01 NG 338 plakalı hafif ticari araç ile Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine getirdi. Durumu ağır yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahele ardından, Seyhan Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Levent B., polise verdiği ilk ifadede 'Eşim güzellik merkezinden dönmeyince merak ederek telefonla aradım, Fakat telefona cevap vermedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıkınca  eşim bıçağı alarak birden karnına sapladı" dedi. Hastane önündeki aracı ve içerisinde bulunan bıçağı inceleyen ekipler, kapsamlı soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 11.06.2017 09:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı
Adıyaman'da Büyük Kumar Operasyonu : 60 Gözaltı
Adıyaman'da Büyük Kumar Operasyonu : 60 Gözaltı
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10 Bin Polis Uygulama Yaptı
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10 Bin Polis Uygulama Yaptı
İran Eylemlerini Planlayan DEAŞ'lı Terörist Öldürüldü!
İran Eylemlerini Planlayan DEAŞ'lı Terörist Öldürüldü!
İbrahim Kalın'dan Batı Medyasına PKK Tepkisi
İbrahim Kalın'dan Batı Medyasına PKK Tepkisi
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!
Ankara'da Komünistler Birbirine Girdi : 15 Yaralı
Ankara'da Komünistler Birbirine Girdi : 15 Yaralı
13 Yaşındaki Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs Tutuklandı
13 Yaşındaki Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs Tutuklandı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim