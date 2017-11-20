Kocası tarafından 2 saat boyunca kemerle dövüldü !

Adana'da 22 yaşındaki genç kadın eşinin kendisini kemerle 2 saat boyunca dövdüğünü belirtirken , "Bebeğimin bacağı korkudan titriyordu” ifadelerini kullandı.22 yaşındaki A.B kurtulmak için kendisini odaya kilitlediğini ancak bebeğinin çok ağlaması üzerine kapıyı açtığını fakat kocası tarafından dövülmeye devam ettiğini açıkladı.

22 yaşındaki A.B yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve sözlerine şöyle devam etti ;"Eşime çalışması gerektiğini, ekonomik sıkıntılarımız olduğunu söyledim. O da birdenbire sinirlenerek yüzüme çıplak elle birçok kez vurdu. Ben bebeğimizi emzirdiğim için ona denk gelmedi, benim yüzüme vurdu. Ben bebek zarar görmesin diye ters döndüm.”

Eşinin hırsını alamayıp daha sonra da eve tekrar gelerek kemerle kendisini dövdüğünü anlatan genç kadın eşinin kendisini tehdit ettiğinin ve öldürmek istediğini de söyledi.