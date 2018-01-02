Kocaeli'nde feci kaza , 2 kişi hayatını kaybetti !

Kocaeli ile Kandıra ilçesini birbirine bağlayan ve sık sık ölümlü kazaların yaşandığı yolda, iki otomobil yine kafa kafaya çarpıştı. Dün akşam saat 21:00 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kandıra yolu, Davuldere mevkiinde meydana gelen kazada farklı yönlere giden Bünyamin D. idaresindeki otomobil ile, Kadir Ş. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın da etkisiyle sürücüler oldukları yerde sıkışarak hareket edemedi.

Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.Hayatını kaybeden sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.Özellikle hafta sonu yoğun olarak kullanılan Kocaeli-Kandıra yolunda yer yer aydınlatmalar yetersiz kalıyor.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.