Kocaeli'de kağıt fabrikasın dev yangın !

İzmit Sanayi Mahallesi Öz Baki Sokağı'nda bir kağıt deposunda yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümüne de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çevredeki vvatandaşların çaresiz halleri kameralara yansıdı. "Depoda gitti depo" diye bağıran bir vatandaş "yardım isteyin" diye yalvardı.