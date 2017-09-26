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KKTC'ye MOBESE sistemi kuruluyor

Geçtiğimiz yıl anlaşması sağlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde kurulacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve sınır kapılarına yapılacak güvenlik arttırıcı çalışmalara ilişkin, işbirliği protokolü imzalandı.

26 Eylül 2017 Salı 14:20
KKTC'ye MOBESE sistemi kuruluyor

Geçtiğimiz yıl anlaşması sağlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde kurulacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve sınır kapılarına yapılacak güvenlik arttırıcı çalışmalara ilişkin işbirliği protokol imza töreni düzenlendi. İçişleri Bakanlığında düzenlenen protokole, Bakan Süleyman Soylu ile KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren katıldı.

Teknik heyet Kıbrıs'a gitti

Burada konuşan Bakan Soylu, yapılan çalışmayı hayırlı bir iş olarak nitelendirdiklerini söyleyerek, geçtiğimiz yıl 20 Ekim'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kurulacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hususunda anlaştıklarını belirtti. 20 Ekim tarihinin ardından teknik bir heyetin Kıbrıs'a gittiğini ifade eden Bakan Soylu, "Orada hem teknik incelemeler yaptı, hem de bir takım üst düzey görüşmelerde bulundu. KKTC ile gerçekleştirilen bu temaslar sonucunda MOBESE sistemine yönelik çalışmalar KKTC ile bir protokol çerçevesinde yürütülmesine hep birlikte karar verildi. Bu çerçevede MOBESE sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarımız başta Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Başbakanlık Kıbrıs işleri baş müşavirliğimiz ile koordineli bir şekilde yürütüldü ve bu aşamaya getirildi. Burada huzurunuzda çok teşekkür ediyorum, Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ'a. Bu konuya hemen müdahil oldu ve protokolün bir an önce imzalanmasını ve KKTC'nde MOBESE sisteminin hemen başlanması konusundaki değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde kurulacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve sınır kapılarına yapılacak güvenlik arttırıcı çalışmalara ilişkin protokol 8 Eylül 2017 tarihinde Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ ve İçişleri Bakanlığıyla karşılıklı olarak imzalanmıştır. Bugünde bu projeyi hayata geçirecek olan protokollerden hükümetler arası imzalanacak olan işbirliği protokolünü imzalamak üzere buradayız. Ülkeler arasında imzalanacak olan protokollerin yürürlüğe girmesiyle savunma sanayi müsteşarlığı aracılığıyla ASELSAN bu çalışmaları Türkiye'de yürüttüğü gibi Kıbrıs'ta da yürütecektir. İnanıyorum ki çok güçlü bağlarımız olan KKTC ile yapılan bu protokol bağlarımızı daha da daha da kuvvetlendirecektir" dedi. KKTC'nde 169 noktanın planlandığını ve 52 Milyonluk bir proje olduğu söyleyen Bakan Soylu, "İnşallah yakın bir süreç içerisinde hayata geçecektir" diye konuştu.

KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Çalışmalarımız önce Girne ve Lefkoşa. Daha sonra 4 kent olmak üzere devam edecektir" şeklinde konuştu.

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