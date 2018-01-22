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KKTC'de yayın yapan gazeteden skandal 'Afrin' haberi !

KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi Türkiye'nin Afrin operasyonu ile ilgili olarak skandal bir habere imza attı.Gazete , Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştirerek, harekatı işgal olarak nitelendirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:36
KKTC'de yayın yapan gazeteden skandal 'Afrin' haberi !

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı.

Kuzey Kıbrıs'ın günlük gazetelerinden Afrika ,Türkiye'nin Afrin operasyonu ile ilgili olarak skandal bir habere imza attı.Gazete , Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştirerek, harekatı işgal olarak nitelendirdi.

Zeytin Dalı Harekatı adı verilen Afrin operasyonunu eleştiren gazete habere 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığını attı. 

İŞTE O SKANDAL MANŞET

Çıkan bu haberler sonrasında çok sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ;" Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım"  ifadelerini kullandı.

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