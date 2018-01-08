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KKTC'de seçimlerin galibi UB Partisi oldu !

Son dakika KKTC'de 50 temsilcisini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimlerin galibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu. Oyların büyük bir çoğunluğunu alan Ulusal Birlik Partisi seçimlerin galibi oldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:37
KKTC'de seçimlerin galibi UB Partisi oldu !

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC'deki seçimlerde ilk kez ülke genelindeki milletvekillerinin de seçimi gerçekleştirildi.Milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı.

Henüz resmi açıklamanın yapılmadığı seçimlerde Ulusal Birlik Partisi UBP oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimden galip çıktı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıkların açılmasının ardından UBP Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaparak halka seslendi.Özgürgün ;""Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" diye konuştu.

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