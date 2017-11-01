'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala tutuklandı !

'Kızıl Soros' lakaplı ünlü iş adamı Osman Kavala tutuklandı.Osman Kavala 18 Ekim tarihinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.Son dakika gelen bilgilere göre Osman Kavala'nın tutuklandığı öğrenildi.
Osman Kavala ,terör örgütü FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp , Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.Hakim karşısına çıkan Osman Kavala'nın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklandığı öğrenildi.
OSMAN KAVALA KİMDİR ?
1957 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen Kavala , İstanbul'da liseyi okuduktan sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe gibi çeşitli toplumsal kuruluşların yönetiminde bulundu.
Türkiye aleyhine ajanlık yaptığı öğrenilen ve STK'ların finansörü olduğu öne sürülen “Kızıl Soros” lakaplı iş adamı Osman Kavala tutuklandı.