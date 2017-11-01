'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala tutuklandı !

İstanbun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman Kavala son dakika gelen bilgilere göre tutuklandığı öğrenildi.Osman Kavala kimdir , Osman Kavala neden tutuklandı ?