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'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala tutuklandı !

İstanbun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman Kavala son dakika gelen bilgilere göre tutuklandığı öğrenildi.Osman Kavala kimdir , Osman Kavala neden tutuklandı ?

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:01
'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala tutuklandı !

'Kızıl Soros' lakaplı ünlü iş adamı Osman Kavala tutuklandı.Osman Kavala 18 Ekim tarihinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.Son dakika gelen bilgilere göre Osman Kavala'nın tutuklandığı öğrenildi.

Osman Kavala ,terör örgütü  FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp , Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.Hakim karşısına çıkan Osman Kavala'nın  “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”  suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

OSMAN KAVALA KİMDİR ?

1957 yılında  Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen Kavala , İstanbul'da liseyi okuduktan sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe gibi çeşitli toplumsal kuruluşların yönetiminde bulundu.

Türkiye aleyhine ajanlık yaptığı öğrenilen ve  STK'ların finansörü olduğu öne sürülen “Kızıl Soros” lakaplı iş adamı Osman Kavala tutuklandı.

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