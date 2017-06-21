Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere Ceza İndirimi Yok

ERZURUM'da kız kardeşleri H.B.'ye (26) tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılandıkları 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15'er yıl hapis cezasına mahkum edilen imam Ahmet B. (32) ve Muhammet B.'ye (29) iyi hal indirimi uygulanmadı. Hazırlanan gerekçeli kararda, eylemlerin mağdurun en korunaklı olması gereken, sanıkların dahi onun dış dünyadan korunacağı ev ortamı içerisinde ve bunun verdiği kolaylıktan faydalanarak eylemi gerçekleştirmeleri nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak ceza verildiği belirtildi.



Merkez Yakutiye ilçesinde oturan H.B., 2013 yılı Kasım ayında polise başvurarak iki ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Annesi İ.B. ve babası A.B.'nin vefat ettiğini anlatan H.B., Kars'ın bir köyünde imam olan ağabeyi Ahmet B.'den hamile kaldığını ve Ankara'da kürtaj olduğunu iddia etti. Ağabeyi Muhammet B.'nin şiddetine uğradığı için bir dönem Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını anlatan kız kardeş, buradayken N.U. adlı kadının aracılığı ile tanıştığı 2 kişinin de tecavüzüne uğradığını ileri sürdü. H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda iki ağabeyi ile birlikte biri aracılık eden kadın olmak üzere toplam 5 kişi, tutuklanarak cezaevine kondu.



Savcılık ve sorgu hakimliğinde, iki ağabey kız kardeşleri ile ilişkiye girdiklerini kabul etti, ancak zor kullanmadıklarını, diğer iki erkek ise para karşılığı ilişki yaşadıklarını ileri sürdü. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinde, 2 ağabey dışındakiler tahliye edildi. H.B.'nin ağabeyleri Ahmet B. ve Muhammet B. ise 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra her duruşmaya katılmak koşulu ile serbest bırakıldı. Bu arada imam Ahmet B., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden alındı. Duruşmalarda ağabeyler, suçlamaları kabul etmeyerek, kız kardeşleri H.B.'nin iftira attığını iddia ettiler.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında Ahmet B. ve Muhammet B. 'nitelikli cinsel saldırı' suçunda önce 10'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi. Heyet, suçun kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle iki kardeşin cezasını yarı oranında arttırarak 15'er yıla çıkardı. Mahkeme, diğer sanıklar iki erkeğin beratine karar verirken, N.U.'yu 'fuhuşa teşvik etmek' suçundan 3 yıl hapis, 140 lira da para cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda hazır bulunan iki kardeş hükümle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, N.B. için Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu tarafından düzenlenen raporda sınırda mental kapasitede olmasının, kolay ikna edilebilir olmasına neden olduğunun bildirildiğine yer verildi. Kararda, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulundan alınan raporda ise mağdurenin ağabeylerinin cinsel eylemleri nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu vurgulandı. Her iki kardeş sanığın bir şekilde algılama sıkıntısı çektiği anlaşılan kız kardeşleri olan mağdureye karşı bu eylemi gerçekleştirmeleri, mevcut fiziki ve fiili durumunun suistimal ettikleri vurgulanan gerekçeli kararda şöyle denildi:



"Aslen bu eylemlerin yine mağdurun en korunaklı olması gereken, hatta sanıkların dahi onun dış dünyadan korunacağı tek ortam olan ev ortamı içerisinde ve bunun verdiği kolaylıktan faydalanarak eylemi gerçekleştirmeleri, mağdurun zihinsel durumuna rağmen daha sonrada başına gelen ve suç konusu olan diğer olaylar dikkate alındığında, onu koruma ve kollama yönünde nedamet teşkil edecek hiç bir harekette bulunmamak surette daha kötü bir sosyal ortam ve suç içerisine mağdur olarak düşmesine de dolaylı olarak sebebiyet verdikleri gözönüne alındığında ve mevcut tüm bu durumlar sanığın yoğun kasıt altında eylemlerini icra ettikleri, eylemden sonraki davranışlarında da herhangi bir pişmanlık içeren harekette bulunmadıkları, bu durumunda olumsuz kişiliklerine delalet ettiği kanaatiyle asgari hadden uzaklaşılarak ve takdiri indirim sebebi uygulanmaksızın ceza tayini cihetine gidilmiştir."