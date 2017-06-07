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Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs : Pişmanım

Zonguldak'ta kız kardeşini hamile bırakan ve tutuklu yargılanan şahıs mahkemede pişman olduğunu söyledi...

07 Haziran 2017 Çarşamba 16:17
Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs : Pişmanım

ZONGULDAK'ta, kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi M.K., pişman olduğunu söyledi.

Olay, 2011 yılının Mayıs ayında Çaycuma ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Maden işçisi M.K., iddiaya göre eve alkollü gelerek kız kardeşi C.K.'ya cinsel istismarda bulundu. M.K., eylemini daha sonra farklı günlerde 2 kez daha tekrarladı. Bu sürede hamile kalan C.K., köy muhtarı ve yakınları tarafından başka bir erkekle evlendirildi.

Evlendikten sonra bebeğini dünyaya getiren C.K., 5 yıl sonra Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne başvurarak durumu anlattı. DNA karşılaştırmasında bebeğin babasının M.K. olduğu anlaşıldı.

Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan M.K., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Cinsel istismar', 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan davada hakim karşısına çıktı.  Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından savunmasını yapan M.K., pişman olduğunu söyledi.

M.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, C.K.'nın ifadesinin alınması için duruşmaya erteledi.



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