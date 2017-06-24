Kız Çocuklarını Zorla PKK'ya Götürüyorlardı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün dağ kadrosuna eleman kazandırılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRIYORLARDI
Bu kapsamda Van-Çatak karayolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, 23 FC 435 plakalı kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürmeye çalışan K.M, E.G. ve F.Ş'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
AİLE MUTLU
Dağa götürülmeye çalışılan kız çocuğu, ailesine teslim edildi.