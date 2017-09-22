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Kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan adama meydan dayağı !

İzmir Bornava ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.57 yaşındaki Ü.Ç. isimli bir adam 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu ve meydan dayağı yedi.Hastaneye kaldırılan adam daha sonrada gözaltına alındı.

22 Eylül 2017 Cuma 11:46
Kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan adama meydan dayağı !

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 750 Sokak'ta meydana geldi. Ü.Ç. mahallede oyun oynayan B.T. adlı kız çocuğunu parka götürüp, iddiaya göre kucağına alarak tacizde bulundu.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE ANLATTI

Olayı gören diğer çocuklar, ailelerine anlattı. Bir araya gelen birkaç mahalle sakini, kıraathane çıkışında Ü.Ç.'yi dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ü.Ç., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Küçük B.T.nin ailesinin şikayeti üzerine Ü.Ç., tedavisinin ardından dün polis tarafından gözaltına alındı.

Ü.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

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