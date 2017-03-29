Kısmetse Olur 395.Bölüm Fragmanı 30 Mart Yeni Bölüm Tanıtımı Sürpriz Aşk

Kısmetse Olur 30 Mart Yeni Bölümde Tuğçe ile Emre arasındaki yakınlaşma sonrası büyük aşkmı doğuyor. Tuğçe ile Emre sevgilimi oluyor.Yakışıklı damat adayı Emre diğer taliplerinden tamamen vazgeçip yoluna Tuğçe ile devammı edecek.Kemal ise Melis ise başa dışarı çıkarak kazandıkları ödülü doyasıya kutlamak istiyorlar.Romantik anlarda yaşayan Kemal ile Melis'in aşkında neler yaşanıyor. büyük aşkmı doğuyor.ve olan oluyor Melis Kemale evlenme teklifinde bulunuyor.

Melis'in evlilik teklifine Kemal ne cevap verecek.diğer taraftan ise yakışıklı damat adayı Emre ise üç adaya rasında büyük bir şok yaşanıyor. Emreyi bekleyen büyük şok ne olacak.Emre Tuğçe aşkı tamamen başlıyormu?Kısmetse Olur 30 Mart yeni bölümünde Neler olacak sürpriz gelişmeler

Emre ve Tuğçe arasındaki sürpriz yakınlaşma aşka mı dönüşecek? Emre diğer taliplerinden tamamen vazgeçip Tuğçe'yle bir yola mı çıkacak? Melis ve Kemal, baş başa dışarıya ödül gezisine çıkıyor. Romantik anlar yaşayan ikili arasında beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor.

Melis bir anda Kemal'a evlenme teklifi ediyor, Kemal büyük bir şaşkınlığa uğruyor! Peki Kemal, Melis'in evlilik teklifine ne cevap verecek? Öte yandan evde üç tane adayı olan Emre Ubeyli cephesinde şok bir gelişme yaşanıyor!

Tuğçe, Emre'ye aday oluyor! Tuğçe'nin yaklaşımından rahatsız olmayan Emre ise ona yeşil ışık yakıyor! Bu sürpriz yakınlaşma evde nasıl yankı bulacak? Emre, diğer adaylarından tamamen vazgeçip Tuğçe'ye mi yönelecek?

KISMETSE OLUR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Şehmus ve Yağmur'un ödül gezisine Emine Hanım engeli! Şehmus'un annesini bir türlü ikna edemeyen Yağmur ne yapacak? Kısmetse Olur Son Bölümde Neler Oldu? Kısmetse Olur'da Şehmus ve annesi Emine Hanım'ın atışmaları herkese eğlenceli anlar yaşattı. Şehmus ve Yağmur ilişkisini bir türlü onaylamayan Emine Hanım, onların motosikletle dışarda gezdiğini öğrenince soluğu damatlar evinde alıyor. Yağmur ise Şehmus'u da alarak motosiklet ile eve giriş yapıyor.

Yağmur'un kendisine nispet yaptığını söyleyen Emine Hanım'ın şok eden sözleri herkesi güldürdü... Melis, Kemal'in ilgisizliğinden şikayet ediyor. Kemal'in gelinler evine geldiğinde kendisiyle ilgilenmediği ve kısıtlı zaman olmasına rağmen başka şeylerle vakit geçirdiğini söyleyen Melis sonunda açtı ağzını yumdu gözünü... Damatlar evine gelerek Kemal'den hesap soran Melis bir süre onunla konuşmama kararı aldı. Peki bu soğuk rüzgarlar ikilinin arasını açacak mı?