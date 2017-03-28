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Kısmetse Olur 394.Bölüm Fragmanı 29 Mart Yeni Bölüm Şehmus Yağmur Sürpriz Aşk

Kanal D'nin en çok izlenen Programlarından Kısmetse Olur 394.Bölüm Fragmanı yayınlandı.29 Mart Yeni Bölüm tanıtımında Şehmus Yağmur Sürpriz Aşkı ortaya çıkıyor. Lehmus'un annesi Yağmur aşkından sonra neler söyleyecek.

28 Mart 2017 Salı 15:51
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Kısmetse Olur 394.Bölüm Fragmanı 29 Mart Yeni Bölüm Şehmus Yağmur Sürpriz Aşk

Kanal D'nin en çok izlenen programlarından Kısmetse Olur 394.Yeni bölümde güzel gelin adayı Yağmur hanım İle Şehmus Annesi Emine hanıma karşı yeni bir cephe alırlar. Emine hanım oğlu Şehmusa yağmur hakkında neler söyleyecek. Yağmuru kesinlikle istemeyen Emine Hnaıma oğlu Şehmus ikna etmeyi başaracakmı?Kısmetse olur yeni bölümde Motor ile eve gelen Yağmur ile Şehmus Emine hanımıda motora bindirip gezdirmeyi başaracakmı?

İnatçı bir yapıya sahip olan Emine Hnaım Yağmur ile Şehmus'un ilişkisine sonunda kabul edecekmi?Emine hanım ise Yağmur ile Şehmusu ayırmak için yeni plan peşindedir. Kısmetse Olur yeni bölümde Yağmur ile Şehmus ilişkilerini itiraf edecekermi?Emine hanım oğlu Şehmusu Yağmurdan uzak tutmayı başaracakmı?

Yağmur ve Şehmus birlik olup Emine Hanım'ın onayını almak için plan yapıyorlar. Peki Şehmus'un annesinden bu ilişkiye onay çıkacak mı? Yağmur'dan şok hamle! Kısmetse Olur'da Yağmur ve Şehmus, Emine Hanım'ı ikna etmek için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bu ilişkiyi onaylamayan Emine Hanım ise bu yapılan planlar karşısında tepkisiz kalamıyor!

KISMETSE OLUR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

itiraf günü yaşanıyor! Güne damgasını vuran en önemli itiraf ise Rabia'dan geliyor! Gamze ve Rabia arasında çıkan tartışma büyüdü! Didem de bu tartışmaya dahil oldu ve Rabia'nın haksız olduğunu dile getirerek onu eleştirmekten geri durmadı. Didem, artık onunla aynı ortamda kalmaktan bile rahatsız olduğunu ifade ederek tüm öfkesini haykırdı!

Peki, Didem ve Gamze'nin bu denli canını sıkan şey neydi? Rabia neden ağlayarak evi terketti? Bunun yanı sıra yine Rabia'nın itirafı ortalığı karıştırdı! İlkay'la ayrılık eşiğine gelen Rabia, onun birinci olmasını kendi sağladığını ve İlkay'ın aslında pasif bir karakter olduğunu söyledi. İlkay gibi biriyle daha önce hiç ilişki yaşamadığını belirterek, onda aradığını bulamadığını söyledi. İlkay'ın Rabia'yı koruyup, yanında olmamasından dolayı onu istemediğini de sözlerine ekledi.

Rabia, hayatında esk sevgilisi Gökhan karakterinde bir adam istediğini ve onu özlediğini itiraf etti. Kısmetse Olur'un gözde çifti Adnan ve Didem, bugün çıktıkları romantik yemekte duygusal anlar yaşadı. Geçmişte Didem'e söylediği ağır sözler için pişmanlık duyan Adnan, ona hazırladığı özel sürprizle gönlünü aldı...



Son Güncelleme: 28.03.2017 16:20
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