Kısmetse Olur 28 Mart Yeni Bölüm 393.Son Bölüm Şehmus Yağmur Aşkı Büyülüyor

Kanal D'nin en çok izlenen programı Kısmetse olur 393.bölümde Şehmus ile Yağmur İnatçı annesi Emine Hanımı ilişkilerine kabul ettirmeyi başaracakmı?Yağmuru gelin olarak düşünmediğini ısrarla dile getiren Emine Hanım sonunda ikna olacakmı?Motor gezisinden dönen Yağmur ile Şehmus Annesi Emine Hnaımıda Motora bindirip gezdireceklermi?kısmetse Olur yeni bölüm sürprizlerle dolu Emine Hnaım Şehmus'un Yağmur ile olan ilişkisini kabullenecekmi?Kanal D Canlı yayın

itiraf günü yaşanıyor! Güne damgasını vuran en önemli itiraf ise Rabia'dan geliyor! Gamze ve Rabia arasında çıkan tartışma büyüdü! Didem de bu tartışmaya dahil oldu ve Rabia'nın haksız olduğunu dile getirerek onu eleştirmekten geri durmadı. Didem, artık onunla aynı ortamda kalmaktan bile rahatsız olduğunu ifade ederek tüm öfkesini haykırdı!

Peki, Didem ve Gamze'nin bu denli canını sıkan şey neydi? Rabia neden ağlayarak evi terketti? Bunun yanı sıra yine Rabia'nın itirafı ortalığı karıştırdı! İlkay'la ayrılık eşiğine gelen Rabia, onun birinci olmasını kendi sağladığını ve İlkay'ın aslında pasif bir karakter olduğunu söyledi. İlkay gibi biriyle daha önce hiç ilişki yaşamadığını belirterek, onda aradığını bulamadığını söyledi. İlkay'ın Rabia'yı koruyup, yanında olmamasından dolayı onu istemediğini de sözlerine ekledi.

Rabia, hayatında esk sevgilisi Gökhan karakterinde bir adam istediğini ve onu özlediğini itiraf etti. Kısmetse Olur'un gözde çifti Adnan ve Didem, bugün çıktıkları romantik yemekte duygusal anlar yaşadı. Geçmişte Didem'e söylediği ağır sözler için pişmanlık duyan Adnan, ona hazırladığı özel sürprizle gönlünü aldı.

KISMETSE OLUR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Onur ve Aycan cephesinde sesler yükseliyor ve ikili arasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor! Onur ve Aycan aşkı yeniden başlıyor! Kısmetse Olur'da şok eden gelişmeler üst üste yaşanıyor! Onur ve Aycan arasındaki hesaplaşma mutlulukla sonuçlanıyor. Herkesi duygulandıran iki sevgilinin konuşması Onur ve Aycan aşkını yeniden alevlendiriyor.

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Öte yandan Kısmetse Olur'da bir ilk daha yaşanıyor. Tankut bir anda evi terkediyor. Bunun üzerine herkesi gözyaşlarına boğan bir haber geliyor. Seda Akgül bu durumu şu sözlerle açıklıyor, "Bu koca yürekli adam şuanda dışarıda ne yapıyor? Kısmetse Olur tarihinde bir ilk! Olmadı! Olamazdı..."diyor ve ardından herkes gözyaşlarına boğuluyor! Peki Kısmetse Olur'da yaşanan bu olay ne?