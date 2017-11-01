Kışlada büyük kavga : 7 asker yaralandı !

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde bulunan Çetin Başar Kışlası’ndan kötü haber geldi.Malkara 95’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı olan Çetin Başar Kışlası’nda vatani görevini yapan askerler arasında kavga çıktı.Kavganın sebebi henüz bilinmezken çıkan kavgada 7 askerin yaralandığı öğrenildi.Yaralı askerlerin ilk müdahalelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Tekirdağ'da bulunan Malkara 95’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı olan Çetin Başar Kışlası’nda askerler arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.Çıkan kavga sonucu 7 askerin yaralandığı öğrenildi.Askerlerin vücudun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandı.Yaralı askerler askeri ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.