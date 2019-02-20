'Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntüleri paylaşıldı. TSK, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış...

'Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntüleri paylaşıldı.
TSK, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. Görüntüler, "Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor" notuyla Twitter'dan paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tatbikattan görüntü


Haber: Özgür ALTIN/ANKARA, ()-

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