'Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntüleri paylaşıldı.

TSK, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. Görüntüler, "Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor" notuyla Twitter'dan paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tatbikattan görüntü



Haber: Özgür ALTIN/ANKARA, ()-