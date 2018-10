Kırşehir Belediyesi’nin, Ulaşım Master Planı hayata geçti…

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()KIRŞEHİR Belediyesi tarafından başlatılan ’Ulaşım Master Planı’ çerçevesinde 10 adet 12 metre ve 18 adet de 8.5 metrelik olmak üzere 28 adet yeni belediye otobüslü şehir içinde çalışmaya başladı.

Belediye Başkanı Yaşar Başkan Bahçeci, “Şehrimiz her şeyin en güzeline layık ve gayretimiz hep güzel ve kalite hizmeti insanımıza yaşatmak oldu” dedi. Bahçeci Ulaşım Master planı ile ilgili yaptığı açıklamada, “şehrimizin geleceği açısından son derece kritik bir uygulamaya Kırşehir olarak 1 Ekim 2018 Pazartesi günü geçtik. Şehirler, şehir merkezlerini toplu taşıma, bisiklete ve yaya uygun hale getirmezse o zaman şehirler artık yaşanmaz hale gelir. Kırşehir bunu başarmış bir şehir olarak otobüs uygulamasına geçerek büyük bir adım atmış olacak. Bütün bu alt yapıları yapmamız, bütün bu eziyetleri çekmemiz Bizim Belediye Başkanı olarak bu kadar riski almamız hepsinin amacı Kırşehir’i yaşanabilir şehir haline getirmekti. Yirmi sekiz tane otobüsümüz ile on tane hat ile herkesin her yere ulaşabildiği sabah 6’dan gece 12 ye kadar şehirde ulaşım hareketliliğinin olduğu konforlu, güvenli, ekonomik hızlı bir şekilde her yere ulaşabildiği bir sistem olacak. Kartlı sistem olduğu için istismar da olmayacak 45 dakika içinde otobüs de değiştirseniz tek ücret ödeyeceksiniz, çok detaylı bir şekilde çalışma gerçekleştirdik” diye konuştu. Başkan Bahçeci, şunları söyledi:

BELEDİYEMİZİN ALTINDAN AKILLI KART MERKEZİNDEN KARTLARINIZI ALABİLİRSİNİZ

“Cacabey meydanında kurduğumuz bilgi çadır ile görevli arkadaşlarımız hem şehirlerimize hizmet veriyorlar. Sistem’e vatandaşlarımız alışana kadar. Kartlar nereden alınır, hatlar nereden geçer, nereden nereye gideriz, otobüslerde kartları nasıl kullanılır bunlarla ilgili geniş bilgilendirilme yapılıyor. Yerleşik şehirde yaşan herkesin akıllı bir kartı olacak. Akıllı kartı olmazsa otobüsü kullanamayacak. İleri de daha sonra akıllı bisikletler ve ilave uygulamalar da olacak. Şehrimize ilk defa gelecekler için kullan, atlık kartlarımızda olacak. Her şeyin düşünüldüğü modern hat ve sistem olacak. Bağbaşı dolmuşçu kardeşlerimiz girmedi, diğer dolmuşçu kardeşlerimiz bu sisteme girdi” dedi. Kırşehir'de kartmatik noktası olarak belirlenen güzergahlar ise şöyle

''Terminal Kavşağı, Park Başar Evleri, D.S.İ, Karayolları Kavşağı, Ağız Ve Diş Sağlığı,Masal Park, Maşa Deresi, Mermerler Kavşağı, 27 Evler Kavşağı, Sulu Göbek, Şeyh Edebali Kavşağı, Kapıcı Camii, Cacabey Meydanı, Öğretmen Evi, Aşıkpaşa Spor Salonu, Belediye Sosyal Tesisleri, Şht. Nevzat Aslan Blv., Bağbaşı Dörtyol, Bağbaşı Üçgöz Cad., Güvercinlik Camii, TOKİ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Fatma Muzaffer Mermer Anadolu Lisesi,Asayiş, Bağbaşı TOKİ Top Sahası, Bağbaşı Yerleşkesi Nizamiye, Bağbaşı Yerleşkesi, Bağbaşı KYK Kız Yurdu, Obruk Dörtyol, Belediye Kampüs, Meytaş Kavşağı. ''