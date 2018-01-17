Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
114505
ALTIN
163.488
DOLAR
3.8106
STERLİN
5.2451
EURO
4.6536
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Dünya yıldızı Ronaldinho futbolu bıraktı
Dünya yıldızı Ronaldinho futbolu bıraktı
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi !
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi...
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !
Taffarel , sol bek ile geliyor !
Taffarel , sol bek ile...

Kırıkkale'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var ..!

Son dakika edinilen bilgilere göre Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandığı öğrenildi.Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydan gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği , 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:38
Kırıkkale'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var ..!

Son dakika edinilen bilgilere  göre Keskin ilçesinin Çalış köyünde köy halkının namaz için camide bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiin nGüven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladığı öğrenildi.

Silahla yaralanan anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti

Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı !
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı !
Kendisine küfür eden adamı bıçaklayarak öldürdü !
Kendisine küfür eden adamı bıçaklayarak öldürdü !
Ankara'da korkunç kaza ; 7 kişi yaralandı !
Ankara'da korkunç kaza ; 7 kişi yaralandı !
Ankara'da baba oğluna kurşun yağdırdı !
Ankara'da baba oğluna kurşun yağdırdı !
Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!
Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!
Adana'da yaşanan skandal olayın saldırganları ifade verdi !
Adana'da yaşanan skandal olayın saldırganları ifade verdi !
Son dakika ... TEM'de 12 araç birbirine girdi !
Son dakika ... TEM'de 12 araç birbirine girdi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu ;'Onları doğmadan boğacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu ;'Onları doğmadan boğacağız'
Afrin harekatı başlıyor ! İşte deyatlar ...
Afrin harekatı başlıyor ! İşte deyatlar ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim