Kırıkkale'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var ..!

Son dakika edinilen bilgilere göre Keskin ilçesinin Çalış köyünde köy halkının namaz için camide bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiin nGüven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladığı öğrenildi.

Silahla yaralanan anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti

Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.