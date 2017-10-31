Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan zehirlendi !

Kırıkkale Bahçelievler Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda korkunç olay...İddialara göre okulda delinen tuz ruhu bidonunu bahçedeki ağacın dibine döken okul görevlisi öğrencilerin zehirlenmesine neden oldu. 650 tane öğrenci bulunan Bahçelievler Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda çok sayıda öğrencinin zehirlendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Olayın farkedilmesinin ardından okula çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans geldi.Yapılan ilk müdahalelerin ardından zehirlenen öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.