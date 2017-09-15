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Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Kilis'te İşkur tarafından kentteki okullarda 9 aylığına geçici olarak çalıştırılacak işçi alımı için başvuranlar uzun kuyruklar oluşturdu.

15 Eylül 2017 Cuma 12:09
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Kilis'te, İşkur tarafından kentteki okullarda 9 aylığına geçici olarak çalıştırılacak 200 işçi alımı için yüzlerce kişi başvuruda bulundu. Başvuranların uzun kuyruklar oluşturduğu İşkur, işe girenleri kura çekimi ile belirleyecek.

200 kişi 9 aylığına işe alınacak

İşkur, kentteki okullarda istihdam etmek üzere 200 kişinin 9 aylığına asgari ücret ve sigortalı olarak işe alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından yüzlerce kişi 18 Eylül'e kadar internet üzerinden de yapılabilecek işe girebilmek için bu sabah erken saatlerden itibaren Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki İşkur binası önünde kuyruğa girdi. Yüzlerce kişinin geldiği İşkur önünde uzun kuyruk oluşurken, polis ekipleri de izdiham ve olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

3 Ekim'de işe alınan isimler açıklanacak

İşkur Kilis İl Müdürü Nurettin Köksal, yeni ders yılında okullarda istihdam edilecek 200 kişilik işe yoğun başvuru olduğunu ve pazartesi mesai bitimine kadar 5 bin civarında başvuru beklediklerini söyledi. Başvuruların internet üzerinden de yapılabileceğini belirten Köksal, başvurular arasında işe alınacak kişilerin isimlerinin ise 3 Ekim'de noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirleneceğini kaydetti.
 

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