Kilis'e bir roket daha isabet etti !

Suriye Afrin bölgesinden PYD/PKK'li teröristler tarafından atılan roket, Kilis Ekrem Çetin Mahallesi Şeyh Muhammed Türbesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesine isabet ettiği öğrenildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi gönderildi.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, çevrede çember oluşturarak alana kimseyi yaklaştırmıyor.Roketin yerleşim birimlerinden uzak bir alana düştüğü, mal kaybının da olmadığı belirtildi.

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre yaşanan olayda ölen ve yaralanın olmadığı öğrenildii.