Kılıçdaroğlu: Yuları kaptırmışsın oraya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Gazeteye yazı yazmış; 'Trump haklıdır' diyor. 'Haksızsın' diyemezsin, burnundan getirirler. Yuları kaptırmışsın oraya. Türkiye Cumhuriyeti şu anda her türlü dış tehlikeye açık bir haldedir" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in bir eğitim şehidi olduğunu kaydederek, "Grup başkanvekillerimiz bu kardeşlerimizle ilgili parlamentoya bir öneri getirecekler. Eğitim şehididir. Çankaya Belediyesi, Ceren şehidimizin adını yaşatacak, bir esere ismini verecektir" diye konuştu.



'TORUNUNUZUN YÜZÜNE BİLE BAKAMAYACAKSINIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere 2 maaş ikramiye sözü verdiğinde bir grup emeklinin kendisine "Bizim durumumuz iyi" diyerek, telgraf çektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi o emekli kardeşlerim durumlarının iyi olduğunu kabul ediyorlar mı? Doğruları desteklemek lazım. Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarsanız, gelenler sizi açlığa mahkum ederler. Ve bugün geldiğiniz nokta bu. Margarin yüzde 42, patates yüzde 90, elektrik yüzde 45, kömür yüzde 40, sabun yüzde 68 zamlandı. Emekliye yüzde 10,19 verdiler. Sizi açlığa, sefalete mahkum eden bu iktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız geleceğiniz pek parlak değil. Torununuzun yüzüne bile bakamayacaksınız" dedi.



'BU DÜZENİN ADI HORTUMCU PİYASA EKONOMİSİ'

Kemal Kılıçdaroğlu sanayici, çiftçi ve esnafın sorunlarını sıralayarak, emeklilikte yaşa takılanların haklarını sonuna kadar koruyacaklarını kaydetti. AK Parti'nin 16 yıldır ülkeyi tek başına yönettiğini ve istediğini yaptığını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düzenin adı 'Hortumcu piyasa ekonomisi.' Gelir, adaletle bölüşülmez. Batan bütün ülkelerde bu ekonomi geçerliliğini korumuştur. Hortumcu piyasa ekonomisinin hukuki alt yapısını oluşturmak zorundasınız. Kanun izin vermiyorsa kanunu değiştireceksiniz. Ne yaptılar? 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler, kendi adamlarına ihale vermek için. 10'uncu Kalkınma Planı'nın süresi 2018'de doldu. 2019'da 11'incinin olması lazım. Böyle bir plan yok. Plansız büyüme, 21'inci yüzyıldan söz ediyorum. Ödediğin her kuruşun nerelerde harcandığını senin bilme hakkın var. Planın varlık nedeni budur. Planlama bitince yatırım kararlarını kim verecek? Hortumcu piyasa ekonomilerinde iktidar değil yandaşları, müteahhitler karar verir. 'Buraya köprü, buraya yol yapmamız lazım' der."



'ONLAR VATANDAŞI KOYUN OLARAK GÖRÜR'

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Vatandaş iktidara der ki 'sen benden vergi alıyorsun, bu parayı nereye harcadın?' Hortumcu piyasa ekonomisinde devleti yönetenler hesap vermezler. Onlar vatandaşı 'koyun' olarak görürler. CHP'ye sık sık 'iki koyun versen güdemez' derler. Niçin? Vatandaşı koyun olarak gördüğü için. Biz vatandaşı 'koyun' olarak görmüyoruz. 'Ama ben hepsini güdüyorum' diyor. Hortumcu piyasa ekonomisi varsa siyasi güç hesap vermez. Dış egemen güçlerden borç ister, hemen her türlü borcu verirler. 'Borç alan emir alır' noktasına gelir. Ekonomik bağımsızlığı yitirmişse hortumcu piyasa ekonomisinin Türkiye'yi getirdiği süreç nedeniyledir. Borç veriyorlar. Doları, faiz piyasasını onlar belirliyorlar. Borç aldığınız egemen güçler size talimat veriyorlar. 'Papazı ver' dediler verdin. 'Erkeksen verme' diyor. Arkadan sopayı gösteriyor. 'Benim kucağımdasın ben sana talimat vereceğim' diyor."



'IŞİD'LE MÜCADELE VAZİFESİNİ KİM VERDİ SİZE?'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "IŞİD’le mücadele vazifesi önümüzdeki günlerde yerine getirilecektir" açıklaması yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Vazifeyi kim verdi? Kim size vazifeyi verdi? Trump diyor ki; benim askerim niye ölsün? PYD’liler niye ölsün? Türk askeri var, onları gönderelim, onlar ölsün. Bizim sınırımızda IŞİD yok, Suriye içlerine batağa götürecekler. Biz bunu söyleyince 'CHP terörü destekliyor' diyecekler. Ben terörü desteklemiyorum. 81 milyon vatandaşın kişiliğini, kimliğini, onurunu savunuyorum. Birileri sana vazife verecek. Emir alıyor. Gazeteye yazı yazmış; 'Trump haklıdır' diyor. 'Haksızsın' diyemezsin, burnundan getirirler. Yuları kaptırmışsın oraya. Türkiye Cumhuriyeti şu anda her türlü dış tehlikeye açık bir haldedir. En büyük tavizi verecek olan saraydaki kibir abidesidir. Devletin ve halkın çıkarlarını değil, Batı’nın egemen güçlerin çıkarını savunan bir kişidir. Siz ne milli ne yerli, egemen güçlerin oyuncağı gayri millisiniz" diye konuştu.

