Kılıçdaroğlu: Utanmasalar devlet töreniyle papazı gönderecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Papaz, casus, ajan dediler. Bizim papaz gitti. Utanmasalar devlet töreniyle papazı gönderecekler. Bahçeli'ye açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin onuruyla haysiyetiyle oynayan bu hükümete ve saraya hala destek vermeyi sürdürecek misin?" dedi.'SAĞLIKTA ŞİDDETE EL BİRLİĞİYLE SON VERELİM'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, sağlıkta şiddete son vermek için diğer siyasi partilerle birlikte çalışılabileceğini söyleyerek, "16 yıllık AK Parti iktidarında hayatını şiddet nedeniyle kaybeden hekim sayısı 11, 2011-2018 arası 68 bin 375 şiddet vakası sayısı. 2013’te parlamento sağlıkta şiddetle alakalı araştırma komisyonu kurmuş. Güzelde bir rapor da çıkmış. Aradan geçmiş 5 yıl hiçbir şey yapılmış değil. Biz bunu Meclis’in gündemine getireceğiz bir kanun teklifiyle. Sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak bunu el birliğiyle yapalım. Bunun partisi olmaz. Olay siyasi bir olay değil sağlık çalışanlarının rahat çalışabileceği olaydır" diye konuştu.



'ORDU, KTÜ, MEHMET AKİF ERSOY HASTANELERİNDEN DE BELGE VAR'

Kemal Kılıçdaroğlu, hayati önemi olmayan ameliyatların yapılamaması iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"Burada Gazi Hastanesinin bir belgesini göstermiştim; ‘Hayati öneme haiz olan işlemlere devam edin aksini durdurun malzeme alamıyoruz’ diyor. Beyefendi rahatsız olmuş; ‘Yalan olur da böylesi olur mu’ diyor, bana. Bir belge önüme geldiğinde hemen sarılmam o doğru mu değil mi araştırırım. Belki sahtedir. Bakarım sonuna kadar. Gerekli kişilerle konuşur sonra açıklarım, huyum ahlakım inancım böyle. Bir belge olsa yine neyse. Ordu Devlet Hastanesi belgesi yine burada. ‘Aciliyet gerektiren hastalar hariç kalp kapak ameliyatı yapmayın, çünkü fiyatlar pahalı’ diyorlar. Başka; Karadeniz Teknik Üniversitesi. Onun da yazısı burada. Sormak istiyorum kim yalan söylüyor. AKP’ye oy verenlere seslenmek istiyorum. Bu belgeler yalansa imza atanları görevden alın niye almıyorsunuz. Meydanı bulmuş ya alkış da var. O makamda olan birisine yakışmıyor. Erdoğan’a yakışıyor yalan söylemek, her sabah kahvaltı yapmak gibi bir şey. İstanbul’da Mehmet Akif Ersoy onun da var genelgesi."



'BAHÇELİ'YE AÇIK ÇAĞRIDA BULUNUYORUM’

Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin şunları söyledi:

" ‘Papaz, casus, ajan’ dediler. ‘Teröriste destek veriyor’ dediler. Gizli tanık rezaleti yaşandı. Bizim papaz gitti. Utanmasalar devlet töreniyle papazı gönderecekler. ‘Hani terörist, ajan, casus, vermem’ diyordun. Ne oldu da verdin. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla şerefiyle nasıl oynarsın. Çakma kahramanlarla Türkiye yönetilemez. Gizli tanıklar ifadelerinden vazgeçiyor. Peki ne yapıldı. Hiç birşey yapılmadı. En büyük zararı adalet gördü. Brunson’ın serbest bırakılacağını ABD’den duyduk onların gazeteleri yazdı. Bu kimin ayıbı. Türkiye’nin onuruyla gururuyla nasıl oynanır. Bahçeli’ye açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye’nin onuruyla haysiyetiyle oynayan bu hükümete ve saraya hala destek vermeyi sürdürecek misin? Oraya heyetler gönderdiler. Eğer bir iktidar başka bir ülkeye boyun eğiyorsa o iktidar Türkiye Cumhuriyeti iktidarı değil ABD hükümeti, iktidarıdır. Bunun adına şu söyleniyor. Tükürüğünü yalatma politikası deniyor dış politikada. Bunu yaptılar. Onların hiçbirinin ağrına gitmiyor. Benim ağrıma gidiyor. Ben ülkemi seviyorum bayrağımın onuru herşeyin üstündedir canımın da üstünde. Kimseye boyun eğmedik. Özel uçak ile gitti beyefendi. Oval ofiste karşılandı. Trump açıklama yapıyor. Uzun ve yorucu bir müzakere süreci geçirdik diyor. Bu ülkede fidye ödemiyoruz en azından. Fidye ödemeyeceğiz. Aksi taktirde büyük sorunlarla karşılaşacak. Erdoğan’a 81 milyon adına soruyorum ne müzakeresi yaptınız. Ya Trump doğruyu söylüyor ya Erdoğan doğruyu söylemiyor. Ama ben şunu gördüm Trump’ın dediğinin hepsi çıktı senin söylediklerinizi hiçbirisi olmadı. Neyin müzakeresini yaptın. Sen fidye istedin mi. Bu ülke fidye vermez diyor. Sen gittin Türkiye Cumhuriyeti iradesini Trump’a teslim ettin. Senin yatacak yerin yoktur. Neymiş adalet tecelli etmiş de adalet bağımsız da. Geçiniz bunları. Trump kime teşekkür ediyor. Erdoğan serbest bıraktı. Trump kanacak adam mı? Sen serbest bıraktın diyor. Üstelik bunu defalarca söylüyor."



'KESİN PİNPON TOPUNDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPMIŞLARDIR'

Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklanan programa ilişkin şöyle dedi:

"Enflasyonla mücadele programı açıklandı. Enflasyonla mücadele konusunda bu rakamları açıklayan bürokratı aldılar yerine başkasını koydular. Bunlara inanır güvenir misiniz. Girdi maliyetlerini düşüreceğiz diyor. Doğalgaz petrol elektrik, ilaç gübre fiyatları indi mi. Kesin pinpon topunda yüzde 50 indirim yapmışlardır. Ne indirimi hangi indirimi yaptın sen. Bazı indirimlerde yılbaşına kadar yapacağı, ondan sonra Allah kerim.

Normalde bu tür uygulamalar yapılırken önce bakanın veya ilgili yetkilinin yaptığı açıklamalar dinlenir sonra görüş beyan edilir."



'İŞ BANKASI'NDA PARA VAR. BANKAYI NASIL HORTUMLARIZ BUNUN HESABINI YAPIYORLAR'

Kemal Kılıçdaroğlu, İş Bankasındaki hisselere ilişkin şunları söyledi:

"Atatürk’ün vasiyeti. Vasiyet herkesin yapabileceği ve hukuk güvencesi altında olan bir iradedir. Atatürk de kendi el yazısı ile vasiyetini yazıyor. Vasiyet geçerli, herhangi bir sorun yok. ‘Atatürk’e ait hisseleri hazineye alacağım’ diyor. Türkiye’nin en büyük özel bankası. ‘O bankaya el koyacağım’ diyor. Kenan Evren de aynısını yaptı. O da bir diktatördü, sen de aynısını yapıyorsun. Sen de bir diktatörsün. Bankaya el koyuyorlar. Yurtdışından yabancı gelsin diyorlar. Neden gelsinler. Bütün bankaları perişan ettiniz. İşsizlik fonundan para aktartıp bankaları kurtarmaya çalıştınız. İş Bankası’nda para var. Bankayı nasıl hortumlarız bunun hesabını yapıyorlar. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Türkiye sahipsiz bir devlet değildir. Baskı, şiddet bizi yıldıramaz. Mahkemeleri aracılığıyla her türlü baskıyı yapıyorlar. Biz inandığımız yolda korkmadan yürürüz. Biz birilerinin yaptığı gibi sözde milliyetçi değiliz, özde milliyetçi bir partiyiz."

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Kılıçdaroğlu'nun açıklaması