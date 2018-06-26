Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmiştir kazanan demokrasidir (Geniş haber)  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Özetle duvarın bir kısmını yıktık aynı azimle geri kalanını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir" dedi.

CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu seçim değerlendirmesi için toplandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "OHAL vardı baskılar vardı bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Yılmadan görevlerini yaptılar. Sonuç şu; AK Partisi'ne iktidar partisine 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değil. Devletin bütün imkânlarına, baskı ve şantajlara rağmen. Bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyeceğim de kime edeceğim? Teşekkür ediyorum. 49 buçuk olan oyları 42 buçuğa düştü. Bu bizim için çok önemli bir sonuçtur. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye'nin kapısını aradılar" diye konuştu.

"DÜNÜN TEK ADAMI, GÜÇLÜ ADAMI BUGÜNÜN TOPAL ÖRDEĞİDİR"

Kılıçdaroğlu, "Bu sonuç, Parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesine yol açtı. Dünün tek adamı, güçlü adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız" dedi.

"ÖZETLE DUVARIN BİR KISMINI YIKTIK AYNI AZİMLE GERİ KALANINI DA YIKACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Özetle duvarın bir kısmını yıktık aynı azimle geri kalanını da yıkacağız. Milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. O yetkiyi nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmiştir. Parlamento'da çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir" ifadelerini kullandı.

"KUMPASI DEMOKRASİYE AŞIK OLAN BİZLER BOZDUK"

Kılıçdaroğlu, "Bu sonucu kolay elde etmedik. Hangi süreçlerden buraya geldiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Daha seçime girmeden önce iktidar partisinin demokrasiye kumpas kurduğunu fark ettik. Bir siyasal partinin seçime girmesini engellemek için her yolu denediler. Ama kumpası demokrasiye aşık olan bizler bozduk. Bir siyasal partinin önünü açtık. Rakibimiz olan bir siyasal partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuz, düşünce özgürlüğüne verdiğimiz önemi, vatan severliğimizin tartışmasız olduğunu gösterir" diye konuştu.

"ORTA ANADOLU'DA ARTIK CHP'NİN SESİ DAHA GÜR ÇIKACAK"

Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu barıştırdık. Asla yan yana gelemezler diye nutuk atanların nutuklarını boşa çıkardık, Millet İttifakı'nı kurduk. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladık. Demokrasiden yana tavır alanların farklı siyasal görüşlerde de olsalar bir arada durmalarının ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlattık. Bu bizim için çok önemli bir sonuçtu. Her türlü baskı, tehdide ve şantaja rağmen sandık güvenliğini sağlamak namus borcumuzdu. Gönüller, örgütümüz sandıklara sahip çıktı. Sağlıklı işleyen bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Herkes görevini yapar. Ama iktidar liyakat sistemini sonlandırdığı için özellikle militanları görevlendirdiği için bu konuya ayrı bir ağırlık verdik güzel sonuçlar elde ettik. Orta Anadolu'da artık CHP'nin sesi daha gür çıkacak. Uzun zamandır vekil çıkaramadığımız 13 ilde milletvekili çıkardık. Yüzde 10 seçim barajını yerle bir ettik. Kazanan demokrasi oldu" açıklamasında bulundu.

"BÜTÜN RENKLERİ PARLAMENTOYA TAŞIMAYI BAŞARDIK"

Kılıçdaroğlu, "Bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık. Bu bizim demokrasiye olan bağlılığımızı gösterir. Biz bu konuda da bütün barajları yerle bir ettik. Dün arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Her il başkanı ilçe başkanı milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız" dedi.

"KARARNAMELER SONUNA KADAR İRDELENECEK. PEK ÇOK BİLGİYİ KAMUOYUNDA GİZLEYECEKLER"

Kılıçdaroğlu, "Sarayın çıkardığı kararnameler sonuna kadar irdelenecek. Meclis'in itibarını koruyacağız. Kısa sürede iç tüzük değişikliği geldiğinde Gazi Meclisin hakkını ve hukukunu koruyacağız. Ekonomide yangın var. Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değil. Vatandaşın hakkını korurken onun ekonomisini de koruyacağız. Pek çok bilgiyi kamuoyunda gizleyeceklerdir. Bizim görevimiz bütün bilgileri kamuoyuyla paylaşmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİR DİKTATÖRÜN NESİNİ KUTLAYACAĞIM?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik edip etmediği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, yürütme ve yargıyı kendine bağlayan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Demokrasiyi savunuyorsa, güçler ayrılığı ilkesini getirecekse bu konuda yeni bir anayasa değişikliği yapacağız diyorsa ilk ben tebrik edeceğim. Dikta heveslisi olan birisi tebrik edilmez. Topal ördek durumunda Ama hayır tek adam rejimini sonuna kadar devam ettireceğim diyorsa, bir diktatörün nesini kutlayacağım? Dikta heveslisi olan birisi tebrik edilmez. Hangi başarıyı elde etti? Topal ördek durumunda. Mevlana'nın güzel bir sözü var; 'Dikeni sularsanız adaletsizliği perçinlersiniz.' Dikeni sulama niyetinde değiliz. Gülden ve bülbülden yanayız" diye kkonuştu.



"SANDIKTA DEĞİL DEMOKRASİDE HİLE VAR"

Seçim sonuçlarında hile var mı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Seçim sonuçlarımda her şey olabilir. Sandıkların güvenliğini sağlamak için partiler, örgütler ve gönüller ordusu ile çalıştık. Demokraside hile var seçimde değil. Eşit şartlarda bir mücadele olmadı. Mazeret olarak söylemiyorum dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Sandıkta değil demokraside hile var" diye yanıt verdi.

MAHİR ÜNAL'A YANIT "BİZ TELKİNLERLE POLİTİKAMIZI OLUŞTURMAYIZ"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın "İnce CHP'nin doğal lideridir" açıklamasını değerlendirmesi istenen ve istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Mahir bey, kendi partisinde darbe yapıldığında neredeydi acaba? Yüzde 49 buçuk oy alan bir partinin genel başkanı saraya çekilip istifa edeceksin diye elinden istifa dilekçesi alındığında Mahir Ünal neredeydi? Biz telkinlerle politikamızı oluşturmayız. Kuva-yi Milliye geleneğimiz var. Biz birilerinin talimatıyla el kaldırıp indiren parti değiliz. Ünal önce kendi partisine baksın. Biz demokrasiye inanan partiyiz. CHP'nin bütün üyeleri kendi aramızda oturup konuşur, tartışırız da ama biz demokrasiye, geleceğe inanan bir partiyiz. Tek adama teslim olan parti değiliz. Mahir Ünal partisinin tek adama teslim edildiğini herhalde benden çok daha iyi biliyordur."

(MUHARREM İNCE İLE CHP'NİN OY ORANI) "PARTİDE NE OLACAĞINA PARTİLİLER KARAR VERİR"

Muharrem İnce ile CHP'nin oy oranına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy almasını öteden beri savunduk zaten. Neden altı oklu rozeti çıkarıp Türk bayraklı rozet taktı? Herhalde daha fazla oy almak için. Muharrem Bey'in çalışmalarına katkı verdik. Hiçbir eleştiri de yapmadık. Çalıştı, genç, dinamik, mücadele etti. CHP'den fazla oy alması kadar da doğal bir şey olmaz. Almasa zaten büyük sorun çıkacaktı. Kendisinin de dediği gibi oyun daha fazla olması lazımdı, 'beklentinin altında kaldı' kendisinin ifadesi. Partide ne olacağına partililer karar verir. Biz 9 ay sonra yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha güçlü sonuçlar elde edeceğiz. Bütün veriler bunu gösteriyor. 3 konuda talimat verdim; koltuk sevdalısı olanların bu partide işi yoktur. Ortak hedefleri olmalı. BU hedefleri savunan herkesin başımızın üstünde yeri var. Bireysel çıkar peşinde koşup da 'milletvekili olmadım eleştireceğim' bu koltuk sevdasına tutulanların partimizde yeri yoktur."

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Hakime TORUN /ANKARA ()



