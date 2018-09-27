KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞDUĞU EV YANDI (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum yeri olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde yangın çıktı. Kılıçdaroğlu'nun doğduğu evle birlikte 3 ev ev kül oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Yükselen dumanlar -...

KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞDUĞU EV YANDI (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum yeri olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde yangın çıktı. Kılıçdaroğlu'nun doğduğu evle birlikte 3 ev ev kül oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yükselen dumanlar
- Yanan evler

TUNCELİ ()

YORUM EKLE
Gönder