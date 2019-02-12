Kılıçdaroğlu: Kaçak kat çıkaran kişi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kartal'da çöken bina ile ilgili yaptığı konuşmada, "O binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı. Herkes bu gerçeği bilsin" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, insanların haksız yere üniversiteden atıldığını, haksız yere hapiste tutulduğunu öne sürerek, "Bunlara sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Mazlumun hakkını savunmak zorundayız. Savunduğumuz zaman bu ülkeye barış, huzur, bereket gelir. Adaleti söyledim, adalet için yürüdüm. Benim için mi? Hayır. Hepimiz için, 82 milyonun hakkı için yürüdüm. Eğer bir insan haksızlıkla karşı karşıyaysa, siz de sessiz kalıyorsanız dilsiz şeytan olursunuz. Biz asla ve asla dilsiz şeytan olmayacağız" diye konuştu.



'ONLARIN ADI DİLSİZ ŞEYTANDIR'

Kılıçdaroğlu, zulme karşı mücadele etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Zulme karşı mücadele etmek, adaleti savunmak için mücadele etmek bizim görevimiz. Biz bunların yaptığı gibi ülkeyi yönetmek istemiyoruz; birileri bir şey söyleyecek, söylediği doğruysa ona uyacak. Eğer birilerinin talimatıyla diğerleri sessiz kalıyorsa işte onların adı dilsiz şeytandır. Onları biz öyle tanımlıyoruz" dedi.



'O BİNA İLE İLGİLİ ÇOK ŞEY BİLİYORUM'

İstanbul Kartal'da 21 vatandaşın hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"O bina ile ilgili çok şey biliyordum; ama enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmekten kaçındık. O binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı. Herkes bu gerçeği bilsin. Bina elbette yapılır; ama binayı yaparken kuralına uygun yapacaksın. Deprem olsa kim bilir kaç bina daha yıkılacak. 1999 depreminin üstünden 21 yıl geçti, 21 yılda İstanbul'da ne yapıldı, hangi önlemler alındı? İmar affı çıkardılar, binaları birer tabutluk haline getirdiler; bunları İstanbulluların bilmesi lazım. 25 yıldır İstanbul'u yöneteceksiniz ve İstanbul'da binalar deprem olmadan yıkılacak. Bir de iftira çıkardılar, 'Kartal Belediye Başkanı oraya gitmedi' diye. Hayır, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bütün gün oradaydı. Hiç kimse unutmasın, bunun vebali o yönetimin boynundadır."



'BU HELİKOPTERLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sancaktepe'de dün akşam UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askere rahmet diledi. Bu tip helikopterlerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dün 4 askerimiz şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu marka helikopterle ilgili, bu üretim helikopterle ilgili şunu söylememiz lazım; Bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım" dedi.



'YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI'

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Mart'ta seçimler var; oyunu gelip CHP'li adaya ver, 2 bin 200 lira asgari ücret al kardeşim. Bizde palavra yok. 'Veremezsiniz' diyenler olabilir. Yüzlerce belediyemiz veriyor. Nasıl veremezsiniz? İnsanların işiyle, aşıyla oynamayız. AK Partili, MHP'li kim olursa olsun kimsenin işine son verilmeyecek. Gelecek, çalışıyorsa 2 bin 200 lirasını alacak. Devleti yönetiyorlar, bunu beceremiyorlar. Ama biz bunu belediyelerimizle yapacağız. Bütün kentleri ormana dönüştüreceğiz. Çocuklar araba geçen yolda top mu oynar Allah aşkına? Parklar yok mu? Yeşil alan yok mu? Yapmıyorlar, yeşile düşmanlar, oraya bina, gökdelen yapacaklar. Şehirde yaşayıp da ağaç görmeyen insan olur mu? Bizim kuşağımız kırsaldan geldi; ağaç nedir, hayvan nedir, bütün bunları biliriz. Bakıyorsun şimdi beton, İstanbul tamamen beton. Çıkmışlar sonra diyorlar 'Biz İstanbul'a ihanet ettik.' Devam etmek için oy istiyorlar. Ekrem İmamoğlu tamamını çözecek, trafik sorununu da, yeşil alan sorununu da" diye konuştu.



TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNLARI

Taşeron işçilerin sorunlarına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyu ilk kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündeminde yoktu. Gündeme getiren biziz. Sonra baktılar taşeron işçiler CHP'ye oy verecek, 'Biz kadro vereceğiz' dediler. Bir kısmına verdiler, bir kısmına vermediler. Erdoğan Sivas'ta konuşuyor. O sırada 'Bize kadro ver' diye bağırıyorlar. Erdoğan; 'Biz KİT'lere falan herkese kadroyu verdik. Bizden bir şey beklemeyin.' Vermediler. 10 binlerce kişi taşeron çalışıyor. Kadro verdiler; ama ne yaptılar biliyor musunuz? Kendisine yüzde 26 zam yaparken onlara yüzde 4 zam yaptılar. Enflasyon kaç? Mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ü geçti. 'Size kadro verdim, sus' diyor. Bu kölelik düzenine hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Haksızlığa karşı çıkmak istiyorsanız sandıkta ders verin. 31 Mart geliyor. Bir ders verin kardeşim ya. 'Elektrik ve doğal gazda fiyat indirdik' diyorlar. Tam bir aldatmaca, kandırmaca. 1 Ocak elektriğe zam, 1 Nisan 2018, 1 Eylül, 1 Ekim elektriğe zam. Sonra seçim geliyor, 1 Ocak 2019'da indirim yapıyorlar. Yüzde 90 zam, yüzde 10 indirim yaptı. Aynı oyun doğal gazda da var. İnsanların bütçesinde iyileştirme olur mu bu şekilde? Devleti yöneten insanların saygınlığının olması lazım. Sivas'a gitti Erdoğan, diyor ki 'Bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı?' Oradakiler de gülmüşlerdir. 1974'te yapıldı çünkü Sivas Üniversitesi."



'TANK PALET İLE İLGİLİ 9 SORU SORDUM'

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının özel şirkete devrine yönelik tepkisini sürdüren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Göz bebeğimiz bir fabrika, Silahlı Kuvvetlere ait. Değeri 20 milyar dolar, bugün kurmaya kalksanız. Bunu Katar ordusuna satıyorsunuz. Tank Palet Fabrikası ile ilgili 9 soru sordum. 'Bu özelleştirme değil' dedi. Resmi Gazete'de Erdoğan imzalı çıkan kararda 'özelleştirme' yazıyor. Fabrika arazisindeki her türlü taşınmaz devlete aittir, öyle kalacaktır. Telekom da öyleydi. Ne oldu Telekom'a? Gittiler bankalarda paraları aldılar, sonra ödemediler, milletin sırtına bindi. Bakır telleri bile sattılar. Bu alımı yapan firma, yüzde 50 Türk, yüzde 50 Katar ortaklığı olan bir firmadır, yüzde 50'si Katar'a ait. Hâlâ diyor ki 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor.' Sen vatansever değilsin kardeşim. Amerika'dan, Almanya'dan, Japonya'dan, Kore'den, Papua Yeni Gine'den, kendi ordusunun fabrikasını yabancıya peşkeş çeken birisini göster."

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Besti KARALAR/ANKARA, ()