Kılıçdaroğlu: 17 Ay Beklemeyelim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin de üzerine gideceğiz diye her koldan açıklama yapıldığını dile getirerek, CHP'li belediye başkanlarının ahlaklı olduğunu ve AK Parti'li belediyelerde oluşan sorunların üzerini örtmek için CHP'li belediye başkanlarını da cezalandırılacağını söyledi.

'17 AY BEKLEMEYELİM!'

Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için 17 ay beklemek gerekmediğini, gerekirse anayasanın değişebileceğini söyledi. Milleten korkmadığını ve açıkça meydan okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kimin milletten kaçtığını bulmak için erken seçim yapalım dedi.