KESKİN GÖZLE YARATICILIK BİRLEŞİP 'KALEM UCUNDA SANAT'A DÖNÜŞTÜ

Haber-Kamera: Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - Can EROK / İSTANBUL,() -

Sanat için tuvaller yerine kurşun kalem uçlarını kullanan 32 yaşındaki micro-art kurşun kalem helkeltıraşı Nihat Özcan dünyanın bu alanda sayılı isimlerinden biri. Çıplak gözle milimetrik ölçülerde bazen çeşitli figürleri, bazen de sadece bir fikri somutlaştırarak kalem uçlarına işleyen sanatçının eserleri arasında birçok dünya mirası yapıların yanı sıra tek bir kesitte işlenmiş yekpare zincir halkaları, dumanı tüten bir tren, kulplu bir kahve fincanı, yekpare kesitte işlenmiş iç içe kalpler, çeşitli hayvan figürleri ve eşi olmayan doğaçlama eserleri de bulunuyor.

Keskin bir gözle yaratıcılığı bir araya getirip güzel işlere imza atan Özcan, kalem oyma sanatına 3 yıl önce şans eseri karşısına çıkan bir fotoğrafla başlamış. Büyüteçle görülebilecek detaylara sahip bu sanata başlangıç hikâyesini kendisinden de dinlediğimiz Özcan yolculuğunu şöyle anlattı:

“Aslında tam zamanlı bir işe sahipken, ailemle birlikte geçirdiğim vakitlerin haricinde, devasa bir üretme dürtüsüne sahip olarak birçok hobiyle ilgileniyordum, bir noktadan sonra daha özel bir uğraş arayışına girmiş ve şans eseri karşıma çıkan bu sanata dair bir eser fotoğrafıyla hayatım değişmeye başlamıştı. Uzun zaman araştırmalar yaptıktan sonra evimin bir köşesine kurduğum atölye masamda genelde gece yarıları çalışmalar yapmaya başladım. Tasarımlarımda olabildiğince dünya çapında yapılmamış, daha detaylı, farklı bir bakış açısıyla insanların ruhuna dokunan figürler üretmeye çalışıyorum."

“YAPIMI 3 AY SÜREN ÇALIŞMALARIM VAR"

Türkiye'de aradığı ölçülerde kalem bulmakta zorlandığı için çalışmalarını ithal ürünlerle yapmak zorunda kaldığını ifade eden Özcan, “Malzemelerin yüzde 90'ını yurtdışından sipariş veriyorum. En küçük çalışma minimum 4-5 saat civarında sürüyor. 3 ay civarında süren çalışmalarım da var. Dünya çapında bu sanata dair bir eğitim bulunmadığı için tek başıma deneme-yanılma yöntemi ile birçok zayiat verdim ama asla pes etmedim, sabır nedir yeniden öğrendim. Bu dönemde sabırlı olmak çok ayrı bir mesele... Sabrı doğru anlamda, doğru dozda kullandığında başarıya ulaşabiliyorsun" diye konuştu.

“'YURTDIŞINDA GÖRMÜŞTÜM TÜRKİYE'DE DE OLMASI HARİKA' DİYENLER VAR"

“Başlangıçta hobi olarak çalışıyordum fakat sosyal medyada paylaşımlar yaptıktan sonra ticari konular da gündeme gelmeye başladıö diyerek sözlerine devam eden Özcan şunları kaydetti:

“Özel sipariş çalışmalar, workshop eğitimleri, sergiler ve çeşitli sanatsal etkinliklerde de bulunuyorum. Birden fazla sanatçımıza çeşitli çalışmalar yaptım. Onun haricinde bütün sanatseverlerde ilgi uyandırıyor. 'Ben yurtdışında görmüştüm Türkiye'de olması harika bir şey' diyerek ulaşanlar var. Onlara özel çalışmalar yapıyorum"

SPONSORLARDAN DESTEK BEKLİYOR

Çalışmaları için bir sponsorunun olmadığını dile getiren Özcan, çok ciddi araştırmalar ve başvuru dönemlerinin olduğunu ancak olumlu dönüş alamadığını belirtti. “Küçük bir iş gibi gözükse de epey büyük projelerim var fakat sponsor bulamadığım için devam edemiyorum" diyen Özcan bu konuda destek bekliyor.

“Her şey planladığım gibi giderse ileride bu sanat adı altında bir atölye açmayı planlıyorumö diye konuşan Nihat Özcan, “Çalışmalarımı dünya çapında paylaşımlar halinde devam ettirmek, eğitimler vermek istiyorum. Yolculuğumuz o noktalarda iyiye doğru giderse bunların da gerçekleşmesini planlıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

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Kalemlerden detaylar

Nihat Özcan detay

Nihat Özcan Röp.

