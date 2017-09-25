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Kerkük'te referandum sessizliği

Irak'ın Kerkük şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin bugün yaptığı referandum için 30 ayrı noktada oy kullanıldı. Türkmen ve Arapların referandumu protesto etmesinden dolayı mahallelerde sessizlik hakimken, Kerkğk polisi olası bir olayı önlemek için geniş güvenlik önlemleri aldı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:59
Kerkük'te referandum sessizliği

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin düzenlediği bağımsızlık referandumu bugün Kerkük'te de yapıldı. Kerkük'te çoğunlukla Kürt nüfusun yaşadığı mahallelerde olmak üzere 30 ayrı okulda sandık kurulurken, oy verme işlemi saaat 08.00'de başladı. Kürtler'in yaşadığı mahallelerde referanduma yoğun ilgi gösterilirken, Türkmen ve Araplar ise referandumu boykot ederek sandık başına gitmedi. 2 Türkmen mahallesinde sandık kurulmasına izin verilmediği öğrenilirken, referandumu protesto eden Türkmenler kepenk kapatıp, evlerine kapandı. Türkmen ve Arapların yaşadığı mahallelerde sokaklardaki sessizlik dikkat çekerken, Türkmen partilerinin bulunduğu bölgelerde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu arada Irak Türkmen Cephesi'nin bulunduğu bölgedeki sokaklara Türkçe ve Arapça, 'Vatanını bölme referanduma katılma' yazılı bez afişler asıldı. Türkmen esnafın yoğun olarak bulunduğu Kerkük'ün Valilik caddesindeki işyerlerinin kepenklerinin de kapalı olduğu görüldü.
 
 Kerkük'te güvenlik önlemi alan polisler referandum sırasında herhangi bir olay yaşanmadığını, sadece sevinç gösterisi yapan bir grubun araçlardan havaya ateş ettiğini söyledi. Referandum nedeniyle Kerkük Valiliği'nin önünden geçen yol da Anti terör timleri tarafından kapatıldı. Öte yandan referandumun bittiği saatlerde Kerkük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kuruldu. Polis yetkilileri, vatandaşları sevinç gösterileri sırasında silah kullanmamaları konusunda uyarırken, ilerleyen saatlerde de önemli bir olay beklemediklerini söyledi.

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