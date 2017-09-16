Kerem Kılıçdaroğlu askeri birliğine teslim oldu !

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu vatani görevini yapmak için Sivas'taki birliğine teslim oldu. Kerem Kılıçdaroğlu'nun 6 Ekim'de yemin töreni olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas'taki birliğine giderek teslim oldu. Sabahın ilk saatlerinde karayolu üzerinden Ankara'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu'nu uğurlayanlar arasında annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti. Kerem'i Sivas'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu karşıladı. Minibüs ile 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapısına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptılar.

YEMİN TÖRENİ 6 EKİM'DE

368. kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin töreninin 6 Ekim tarihinde yapılacağı belirtildi. Birliğine teslim olduktan sonra askeri üniformasını giyen Kerem Kılıçdaroğlu, gazeteciler tarafından görüntülendi.