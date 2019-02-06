KENEVİRDE 'ÇİN' UYARISI

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, ()Türkiye'nin 2 yıl içinde kenevirden üretilen ürünleri ihraç edebileceğini söyleyen Türkiye Kenevir Platformu Kurucu Üyesi Ercüment Degidiben, "Avrupa dört gözle bizden organik kenevir bekliyor. Piyasayı Çin'e bırakmamalıyız yoksa kaybederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeme getirdiği kenevir yetiştiriciliği üzerine bilgi vererek işleyecek süreci anlatan Türkiye Kenevir Platformu Kurucu Üyesi Ercüment Degidiben, kenevirin kullanım alanları ve faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya kenevir ihracatı düşündüklerini söyleyen Degidiben, "Kenevirin, sürdürülebilir ekonomiye katkısı büyük. Devlet desteği olursa ve hızlı gidilirse Türkiye 2 yıl içinde kenevirden üretilen ürünleri ihraç edebilir. Ayrıca, 5 yıl içerisinde şu anda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden çıkması için çok büyük bir faydası olacaktır" diye konuştu.

"ÇİN TALEPLERİ KARŞILAYAMIYOR"

Ercüment Degidiben, "Çin'de 6,5 milyon dönümden fazla arazide kenevir ekiyorlar. Tekstil sektöründe de baya ilerideler. Ama Avrupalı tüketicinin taleplerini düzgün bir şekilde yerine getiremiyor. Çünkü, kenevir tohumunun içinde zararlı katkı maddeleri çok fazla, kalitesi çok düşük, kullanım süresi kısa. Böyle olunca ekonomik ve ekolojik olarak faydalı değil. Biz, 2018 yılında biz 200 dönümde kenevir ektik. Çin'e piyasayı bırakmamalıyız yoksa kaybederiz. Potansiyeli düzgün bir şekilde değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

KENEVİRDEN BEZ TORBA ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Teknolojik alt yapı desteği olduğu zaman torba üretebileceklerini söyleyen Degidiben, sene sonuna kadar belli başlı tekstil ürünlerini üretileceklerini belirtti. Degidiben, "Daha iyisini yapabiliriz ve uluslararası pazarda Türkiye malı ile piyasaya çıkabiliriz. Kullandığımız bez torbalar Çin'den geliyor. Seri üretime geçmek için makineye ihtiyacımız var. Kenevirden bez torba üretmek için çalışmalar başladık. Yaptığımız hesaba göre şu anda elimizde 10 ton kenevir lifi var, 30 bin torba üretebiliriz ama bu bir süreç, zaman istiyor" dedi.

YERLİ TOHUM YETERSİZ

Yerli tohumun yetersiz olduğuna dikkat çeken Ercüment Degidiben, "Yüzde 100 geri dönüşümlü ürünler üretmeyi hedefliyoruz, öncelikle tekstil, kağıt, inşaat gibi sektörlerde keneviri kullanacağız. Tekstil ve inşaat sektörüne acayip faydası olacak. Yalıtım, sıva, tuğla yapabiliriz. Belli aşamalara geldik ama seri üretime gelmemiz için makinemizi yenilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

19 İLDE KAMPANYA BAŞLATILDI

Hani alan ve illerde kenevir yetiştirileceğine yönelik yol haritası çizeceklerini vurgulayan Degidiben, "Şu anda müsaadeli olan 19 ilde bir kampanya başlatıyoruz. Kenevir ekmek isteyen herkesi İl Tarım Müdürlüklerine gidip ekim için talepte bulunmalarını istiyoruz. Hepsi yerine getirilemez belki ama kaç çiftçi bunu talep edecek görmemiz gerekiyor. Bu iller, Amasya, Malatya, Kayseri, Tokat, Yozgat, İzmir, Kütahya, Burdur, Antalya" dedi.

KENEVİRİN TOPRAĞA FAYDALARI

Keneviri kökünden son yaprağına kadar kullanmak istediklerine dikkat çeken Degidiben, "2 buçuk bin kenevir türü var. Çiftçi keneviri ekti ve hiç toplamadı, o arazide gübre oluyor.120 günde büyüyor, 30 ton karbondioksit ve 1 buçuk ton ağır metal yok ediyor, çok fazla bakım istemiyor. Bazı günler 10 santim birden boy atabilir, zahmetli bir bitki değil. Türkiye'nin her yerinde kenevir ekip, atıl toprakları, tarım ekonomimizi canlandırabiliriz" diye konuştu.

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-Ercüment Degidiben röp.

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