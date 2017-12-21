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Kendisiyle dalga geçenlere inat 56 kilo verdi !

Kayseri'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi olan Emre Çukur 178 kiloya ulaşınca arkadaşları ve akrabalarının alaylarına dayanamadı. Kendisiyle dalga geçenlere inat 56 kilo verdi.Emre Çukur'un inanılmaz değişimi ..

21 Aralık 2017 Perşembe 10:36
Kendisiyle dalga geçenlere inat 56 kilo verdi !

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Emre Çukur 178 kiloya ulaşınca arkadaşları ve akrabalarının alaylarına dayanamadı. Yürümekte ve hareket etmekte zorlanan, üstelik kiloları nedeniyle akraba ve arkadaşlarının alaylarıyla karşılaşan Emre Çukur, zayıflamaya karar verdi. 

Çukur, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu.Ameliyat sonrasında spor yaparak ve yediklerine dikkat ederek kilo vermeye başladı.Emre Çukur ; "Zayıflamak için gittiği spor salonunda dizlerim şişiyordu. Mide küçültme ameliyatı oldum. İyileştikten sonra diyet ve spor yaptım. Sevdiğim tüm yiyeceklerden vazgeçtim. Şimdi 178 kilodan 122 kiloya düştüm. Artık top oynayabiliyor, tüm spor aktivitelerine katılıyorum." diye konuştu.

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