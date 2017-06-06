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Kendisini Zorla Alı Koyan Adamı Öldüren Kadına 'Cezai Ehliyeti Tam' Raporu

Kendisini kaçırmak isteyen kişi 25 bıçak darbesi ile öldüren 22 yaşındaki Deniz Sesver'e 'cezai ehliyeti tam' raporu verildi...

06 Haziran 2017 Salı 13:13
Kendisini Zorla Alı Koyan Adamı Öldüren Kadına 'Cezai Ehliyeti Tam' Raporu

ZONGULDAK'ta, kendisini kaçırmak istediğini iddia ettiği 23 yaşındaki Mustafa Özdemir'i bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Deniz Sesver'in, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak’ta geçen yıl 15 Ocak’ta meydana gelen olayda Deniz Sesver, kuzeninin düğününde karşılaşarak arkadaşlık kurduğu evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özdemir'i, kendi evlerinin önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Deniz Sesver, İstanbul'da oturan Mustafa Özdemir'in, kendisiye zorla arkadaşlık kurduğunu, ilaçlı kolayla bayıltarak tecavüz ettiğini ve ardından bir süre alıkoyduğunu, Zonguldak'a kaçınca peşinden gelip geri götürmek istediğinde cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Deniz Sesver'in, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Deniz Sesver katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Mahkemenin önceki duruşmada Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiği Deniz Sesver ile ilgili rapor geldi. Raporda sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Sanık Sesver’in avukatı rapora itiraz ederek, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan rapor alınmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise raporun yeterli olduğunu, yeniden rapor alınması talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, genel kuruldan yeniden rapor alınmasının reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Son Güncelleme: 06.06.2017 14:16
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