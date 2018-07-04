Kendisini Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ricada Bulundu

Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi?" dedi.

"BENİM ÇOCUĞUMA SÜT VERİN DEDİM"

Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir için, köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, AA muhabirine açıklamada bulundu. Kızı Leyla kaçırıldıktan sonra kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla'yı evvelsi gün kaybettik. O adama zaten seslenmiştim, dün medyada seyrettim, çocuk açlıktan ölmüş. Benim çocuğuma süt verin dedim, süt de vermediler. Elbisesini çıkarıp getirip dereye atmışlar, o cani kimse onu bulmak istiyorum." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ARADIM, ONA DA SÖYLEDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini aradığını belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi? Leylam melektir, benim bir musibetim yok, çocuğu öldürdün oraya attın, açlıktan öldürdün. Bağıra bağıra söyledim Allah rızası için bir yere bırakın diye. Böyle bir vicdan var mı, insan 100 adam öldürse, 100 trilyon borcun olsa bu hareket yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 13:48