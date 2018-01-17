Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
114505
ALTIN
163.488
DOLAR
3.8106
STERLİN
5.2451
EURO
4.6536
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Dünya yıldızı Ronaldinho futbolu bıraktı
Dünya yıldızı Ronaldinho futbolu bıraktı
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi !
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi...
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !
Taffarel , sol bek ile geliyor !
Taffarel , sol bek ile...

Kendisine küfür eden adamı bıçaklayarak öldürdü !

Özel bir şirkette yönetici asistanı olan 24 yaşındaki Sinem A. , arkadaş toplantısında birlikte alkol aldığı Uğur Gümüş’ü bıçaklayarak öldürürken, Süleyman Bostan’ı da ağır yaraladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
Kendisine küfür eden adamı bıçaklayarak öldürdü !

Sinem A. gözaltına alınırken, Gümüş’ün çıkma teklifini reddeden Sinem A.’ya küfür ve hakaret etmesi nedeniyle olayın yaşandığı iddia edildi.

İddialara göre Sinem A. (24), Uğur Gümüş (30) ve Süleyman Bostan (57) önceki akşam Beykoz, Rüzgarlıbahçe, Zambak Sokakta başka arkadaşlarıyla birlikte bir evde bir araya geldi. Evde alkol içen gruptan Sinem A. ile Uğur Gümüş arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Küfür ve hakaret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinem A., evde eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş’e, daha sonra da kendisini engellemeye çalışan Süleyman Bostan’a sapladı

Uğur Gümüş ölürken , Süleyman Bostan ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı !
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı !
Ankara'da korkunç kaza ; 7 kişi yaralandı !
Ankara'da korkunç kaza ; 7 kişi yaralandı !
Kırıkkale'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var ..!
Kırıkkale'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var ..!
Ankara'da baba oğluna kurşun yağdırdı !
Ankara'da baba oğluna kurşun yağdırdı !
Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!
Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!
Adana'da yaşanan skandal olayın saldırganları ifade verdi !
Adana'da yaşanan skandal olayın saldırganları ifade verdi !
Son dakika ... TEM'de 12 araç birbirine girdi !
Son dakika ... TEM'de 12 araç birbirine girdi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu ;'Onları doğmadan boğacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu ;'Onları doğmadan boğacağız'
Afrin harekatı başlıyor ! İşte deyatlar ...
Afrin harekatı başlıyor ! İşte deyatlar ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim