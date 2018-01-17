Kendisine küfür eden adamı bıçaklayarak öldürdü !

Sinem A. gözaltına alınırken, Gümüş’ün çıkma teklifini reddeden Sinem A.’ya küfür ve hakaret etmesi nedeniyle olayın yaşandığı iddia edildi.

İddialara göre Sinem A. (24), Uğur Gümüş (30) ve Süleyman Bostan (57) önceki akşam Beykoz, Rüzgarlıbahçe, Zambak Sokakta başka arkadaşlarıyla birlikte bir evde bir araya geldi. Evde alkol içen gruptan Sinem A. ile Uğur Gümüş arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Küfür ve hakaret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinem A., evde eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş’e, daha sonra da kendisini engellemeye çalışan Süleyman Bostan’a sapladı

Uğur Gümüş ölürken , Süleyman Bostan ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.