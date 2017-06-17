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Kendisi Serbest Kaldı; Eşi Tutuklandı!

FETÖ'den gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, eşi ise tutuklandı...

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:34
Kendisi Serbest Kaldı; Eşi Tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 3 Haziran'da gözaltına alınan ve 14 Haziran'dan itibaren üç gün üst üste soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren Erdem, dün öğle saatlerinde 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, gece saatlerinde başladığı sorgu sonucu Erdem'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem ise aynı hakimlikçe yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

Erdem ve eşi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği iddiasıyla 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Birol Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ila 1 Ocak 2014 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü.



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