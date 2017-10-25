Kendilerini 'YEŞİL' olarak tanıtıp esnafı dolandırdılar ! Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım Kimdir ?

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay..Antalya'lı bir işadamını kendilerine 'Yeşil' kod adı ile bilinen Mahmut Yıldırım olarak tanıtan 1 kişi ve yanındaki 2 şühpeliyle birlikte işadamından tam 370 bin TL aldılar.Kendisini 'Yeşil' kod adıyla tanıttıktan sonra kardeşini de İstihbarat sorumlusu olarak tanıtan adam iş adamından Kuzey Irak'ta iş kuracakları gerekçesiyle 370 bin TL istedi.

Olayın üzerinden biraz zaman geçmesinin ardından şüphelelen işadamı olayı polise anlattı.Gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği birlikleri kendilerini 'YEŞİL' olarak tanıtan grubun peşine düştü.Polis kısa sürede dolandırıcılık yapan o grubu yakaladı. Ve Şüpheliler gözaltına alındı.