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Kenan Sofuoğlu Fransa'da ölümden döndü ! Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl

Milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu Fransa'daki yarışları için çıktığı tur yarışlarında feci bir kaza atlattı.Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından resmi açıklama geldi.İşte Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu

30 Eylül 2017 Cumartesi 22:06
Kenan Sofuoğlu Fransa'da ölümden döndü ! Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl

Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu geçtiğimiz günlerde atlattığı ufak kazanın ardından bugün çok ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kenan Sofuoğlu bugün Fransa'daki yarışlar için çıktığı sıralama turu yarışında büyük bir kaza atlattı.Fransa'da acil olarak hastaneye kaldırılan Kenan Sofuoğlu'nun durumunun ciddi olduğu söyleniyor. Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konulduğu açıklandı.

İşte Kenan Sofuoğlu'nun Hesabından Yapılan Açıklama

Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek Fransa'da acil olarak hastahaneye kaldırıldı Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile Sporcumuz bu gece ambulans uçak
ile Türkiye'ye nakli sağlanacak. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin..

Son Güncelleme: 30.09.2017 22:15
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