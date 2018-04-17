 KEMANCI OKAN ARIKAN'IN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASINDA KARAR

- SÜRÜCÜYE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 30 Nisan 2016'da keman sanatçısı Okan Arıkan ve Harun Arslan'ın ölümüylee sonuçlanan iki ayrı trafik kazasına sebebiyet veren üniversite öğrencisi Orkun Efe Bıçakçı ve Ezgi Aydın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, ilk kazaya sebebiyet vererek keman sanatçısı Okan Arıkan (29)'ın ölümüne neden olan sürücü Orkun Efe Bıçakçı'yı, “Taksirle bir kişinini ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Ezgi Aydın'ın ise beraatine karar verildi.

İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Orkun Efe Bıçakçı ile Ezgi Aydın ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Orkun Efe Bıçakçı (23), olayın bir kaza olduğunu, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, ilk zamanlar tutuklu olduğu için başsağlığı dileyemediğini söyledi. Diğer sanık Ezgi Aydın da suçlu olduğunu düşünmediğini belirterek ölen Arıkan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Aydın, beraatine karar verilmesini istedi.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR CEZA İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan ise, maddiyat peşinde olmadığını başka canların yanmaması için sanığın örnek teşkil edecek bir ceza ile cezalandırılmasını istedi.

ORKUN EFE AYDIN 4 YIL 2 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, kazada Okan Arıkan'ın ölümüne sebebiyet veren sanık Orkun Efe Bıçakçı'yı, “Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın cezasında indirime gitmeyen mahkeme, 2 yıl süreyle ehliyetinin de geri alınmasına hükmetti.

DİĞER SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, bu olayla bağlantılı olarak meydana gelen ve Harun Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan ikinci kazadan dolayı yargılanan Ezgi Arslan ise beraat etti. Harun Arslan, kazanın olduğu yerde aracını yolun kenarına park eden Ezgi Arslan'ın aracına çarpmamak için yaptığı manevra sonucu yolun kenarında bulunan ağaca çarparak yaşamını yitirmişti.

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

