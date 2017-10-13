Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5 Soru Sordu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye konusunda 5 soru sorarak, söylediklerinin anlaşılması için soruların cevaplanması gerektiğini belirtti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelttiği 5 soru;

1- Durup dururken Türkiye'yi Suriye bataklığının bir parçası haline kim getirdi?

2- Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşmanı Esed oldu?

3- Kimin zamanında Suriye'deki kendi topraklarımızdan Süleyman Şah Türbesini kaçırmak zorunda kaldık?4- Suriye'ye girecek ve 24 saatte Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılacaktık. Nasıl oldu da tam tersi gerçekleşti ve 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye girdi?

5- Türk askerlerinin İdlib'e girme ve Esad'ın yanında yer alma stratejisi kime ait? Bu kimin yanlış stratejisinin çöktüğünü gösteriyor?