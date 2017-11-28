Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Belgeli' yanıt !

.Kemal Kılıçdaroğlu, Mann adasında sermayesi 1 sterlin olan bir şirket kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınları tarafından bu şirkete para aktarıldığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu yapılan para transferlerinin de belgelerini gösterdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim sistemindeki sıkıntılar ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu ;" 1 milyon 507 bin çocuk okula gidemedi. Bunlar bizim çocuklarımız değil mi? Kendi çocuklarına sahip çıkıyor beyler. Vatandaş sana hesabını soracak. İlkokulların yüzde 31'i birleştirilmiş sınıflarda ders görüyor. Yani 1., 2., 3 . sınıf birlikte ders görüyor. Yahu 21. yüzyıldayız. 15 yılda derslik sorununu nasıl çözemezsin ? " ifadelerini kullandı.

Öğretmen maaşlarına da değinen Kılıçdaroğlu ; "15 yıllık öğretmen 3 bin 40 lira aylık alıyor. Emekli olunca daha da düşüyor. Öğretmen ay başını nasıl getireceğim derse çocuğunuzu iyi yetiştirir mi? Gerekirse boğazımızdan keseceğiz öğretmene vereceğiz. " dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN BELGELİ YANIT

"Bana 'Erdoğan'a neden kızıyorsun?' diyorlar. Konya'da 40 günlük bebek zatüreeden öldü. O bebeğin hakkını savunmak için ben bunları soruyorum. Samsun'da 2,5 aylık Kübra bebek açlıktan öldü.Van'da bir baba 16 km'lik yolu çocuğunun cesediyle gitti. Ben onların hakkını savunmak için sana soruyorum.

1 Ağustos'ta Mann adasında bir şirket kurulur. Belvey Limited Şirketi. Kuruluş senedi bizde. Şirketin yönetim kurulu bir kişiden oluşuyor; Sıtkı Ayan. Şirketin sermayesi 1 sterlin. Sıtkı Ayan bu şirketi Kasım Öztaş'a devreder. Şimdi Erdoğan'a soruyorum; Sıtkı Ayan kimdir? Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Eminim tanıyorsun. Bütün kayıtları bizde. Para gitti mi evet gitti. Ziya İlgen enişten 2,5 milyon dolar şirkete para gönderiyorlar. 15.12.2011'de Mustafa Erdoğan kardeşi 2,5 milyon dolar para gönderiyor. 1 sterlinlik şirkete 2,5 milyon doları niye gönderir. Ziya İlgen 1 milyon 250 bin dolar para gönderir. 27.12.2011 dünür Osman Ketenci 1 milyon 250 bin dolar gönderir. 28.12.2011 Mustafa Gündoğan 250 bin dolar. 2011 Ahmet Burak Erdoğan 1 milyon 450 bin dolar gönderir. 4 Ocak 2012 2 milyon 300 bin dolar gönderiyor Ahmet Burak Erdoğan. Mesajları elimizde. Bankaların dekontu lazım dedim. İşte bu paranın gönderildiği dekontlar. Şimdi diyeceklerki belge sahtedir. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın, nokta. "