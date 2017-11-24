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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'Kadına Şiddet' açıklaması !

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin etkinliği çerçevesinde kadınlar ile bir araya geldi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o çok konuşulacak 'Kadına Şiddet' açıklaması ..

24 Kasım 2017 Cuma 14:36
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'Kadına Şiddet' açıklaması !

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu , CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin etkinliği çerçevesinde kadınlar ile bir araya geldi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o çok konuşulacak 'Kadına Şiddet' açıklaması ..

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kadına Şiddet' ile ilgiili açıklamaları dinleyenler tarafından da şaşkınlıkla izlendi.Kemal Kılıçdaroğu ;""Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır." ifadelerini kullandı.

Kısa süre içerisinde büyük tepki çeken bu sözlerin ardından sosyal medyada da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki büyüyor.

SOSYAL MEDYA'DA YER ALAN BAZI TEPKİLER 

- Bu ifadeleri bir Ak Partili kullansaydı 40 gün gündem olur, sokak başı eylem yapılırdı!

- Ana muhalefet liderinin ettiği şu lafı herhangi bir AK Partili yapmış olsaydı aman Allah'ım neler olurdu neler!! Nerde Kadın Dernekleri, STK'lar erkek eve para getiremeyince kadına şiddet normal mi yani ?

- Kılıçdaroğlu'na göre her işsiz erkek eşini dövebilirmiş! Sözde kadına şiddeti savunan örgütler sessiz. Neden?

- Türk aile yapısı sevgi,saygı,hoşgörü ve fedakârlık üzerine kuruludur. Kadına şiddetin nedeni ekonomik değil, karaktersizliktendir..

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