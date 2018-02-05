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Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok ! İstediği isimler dışarda kaldı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi için yapılan oylama sonuçlandı.Resmi olmayan sonuçlara göre, Genel Başkan Kemal Kılılçdaroğlu yeniden görevine devam etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:04
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok ! İstediği isimler dışarda kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi"nde bulunan 42 isim PM'ye seçilirken 10 isim ise seçilemedi.CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi için yapılan oylama sonuçlandı.Resmi olmayan sonuçlara göre, Genel Başkan Kemal Kılılçdaroğlu yeniden görevine devam etti.

Genel Başkan  Yardımcısı Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim olurken, onu İzmir  Milletvekili Selin Sayek Böke 687 oyla takip etti. Koç'un yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunan Seyit Torun 583,  Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Çetin Osman Budak 513, Öztürk Yılmaz 478,  Bülent Tezcan 439 ve Tekin Bingöl 425 oy alarak seçildi.

Parti Meclisi'ne giren 52 kişi 

Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk  52 ismi şu şekilde:
 

"Haluk Koç 692, Selin Sayek Böke 687, Yıldırım Kaya 625, Ali Haydar  Hakverdi 616, Onursal Adıgüzel 603, Orhan Sarıbal 592, Ali Öztunç 589, Seyit  Torun 583, Mehmet Ali Çelebi 576, Hakkı Suha Okay 562, Oğuz Kaan Salıcı 554,  Yaşar Seyman 549, Veli Ağbaba 541, Faik Öztrak 531, Gülizar Biçer Karaca 527,  Muharrem Erkek 527, Aykut Erdoğdu 526, Emre Çam 517, Bülent Ecevit Tatlıdil 515,  Çetin Osman Budak 513, Akif Hamzaçebi 485, Öztürk Yılmaz 478, Sera Kadıgil 475,  Gamze Taşcıer 444, Bülent Tezcan 439, Turan Hançerli 430, Necati Yılmaz 428,  Tekin Bingöl 425, Gökhan Günaydın 422, Yavuz Karan 417, Tuncay Özkan 413, Sevda  Erdan Kılıç 412, Emine Gülizar Emecan 411, Haydar Akar 401, Ayça Taşkent 398,  Gamze Akkuş İlgezdi 396, Pınar Uzun 395, Haluk Pekşen 390, Bülent Kuşoğlu 385,  Gamze Pamuk Ateşli 384, Ali Şeker 375, Gökhan Zeybek 375, Erdal Aksünger 373,  Erdoğan Toprak 372, Gaye Usluer 371, Gül Çiftçi 367, Ünal Çeviköz 359, Eren Erdem  359, Semra Dinçer 355, Gülçin Timur 354, Müslim Sarı 350 ve İlhan Cihaner 344."

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