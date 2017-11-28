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Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk tepki geldi !

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk AK Parti'den ilk tepki geldi .AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan , Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi ve söylediklerini yalanladı.

28 Kasım 2017 Salı 16:16
Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk tepki geldi !

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan , Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi ve söylediklerini yalanladı.Bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk AK Parti'den ilk tepki geldi 

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ ?

"Bana 'Erdoğan'a neden kızıyorsun?' diyorlar. Konya'da 40 günlük bebek zatüreeden öldü. O bebeğin hakkını savunmak için ben bunları soruyorum. Samsun'da 2,5 aylık Kübra bebek açlıktan öldü.Van'da bir baba 16 km'lik yolu çocuğunun cesediyle gitti. Ben onların hakkını savunmak için sana soruyorum. 

1 Ağustos'ta Mann adasında bir şirket kurulur. Belvey Limited Şirketi. Kuruluş senedi bizde. Şirketin yönetim kurulu bir kişiden oluşuyor; Sıtkı Ayan. Şirketin sermayesi 1 sterlin. Sıtkı Ayan bu şirketi Kasım Öztaş'a devreder. Şimdi Erdoğan'a soruyorum; Sıtkı Ayan kimdir? Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Eminim tanıyorsun. Bütün kayıtları bizde. Para gitti mi evet gitti. Ziya İlgen enişten 2,5 milyon dolar şirkete para gönderiyorlar. 15.12.2011'de Mustafa Erdoğan kardeşi 2,5 milyon dolar para gönderiyor. 1 sterlinlik şirkete 2,5 milyon doları niye gönderir. Ziya İlgen 1 milyon 250 bin dolar para gönderir. 27.12.2011 dünür Osman Ketenci 1 milyon 250 bin dolar gönderir. 28.12.2011 Mustafa Gündoğan 250 bin dolar. 2011 Ahmet Burak Erdoğan 1 milyon 450 bin dolar gönderir. 4 Ocak 2012 2 milyon 300 bin dolar gönderiyor Ahmet Burak Erdoğan. Mesajları elimizde. Bankaların dekontu lazım dedim. İşte bu paranın gönderildiği dekontlar. Şimdi diyeceklerki belge sahtedir. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın, nokta. "

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ GELDİ 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ,Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşılık olarak ; "CHP bir ana muhalefet partisi gibi değil adeta ABD'nin sesi radyosu gibi, FETÖ'nün sesi radyosu gibi hareket ediyor. Biliyorsunuz Bilal Erdoğan'ın bir kebapçıda çekilen fotoğrafı DEAŞ liderleriyle çekilen bir fotoğrafmış gibi servis etmişlerdi. Geçen hafta kendi partisinin açıklarını kapatmak için bir iddia ortaya attı. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Ticari işlemeden kaynaklanan bir meseleyi gündeme taşıyarak güya Cumhurbaşkanımızı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Oysa avukatlarla da konuştum aldığımız bilgiler gösteriyor ki bütün iddiaları yalan, yersiz. Türkiye'ye döviz getiren, ticaretten kaynaklı sonuç olarak kar eden firmanın Türkiye'ye gelen parasını bırakın, dışarıya gitmiş gibi göstererek ne olduğunu bilmediğimiz bir takım kağıtlar elinde sallamaya başladı. Altını çiziyorum iddia ettiği gibi Türkiye'den dışarıya giden milyonlarca dolar para değil aksine Türkiye'ye gelen döviz, kazanılan para ve resmi olarak yapılan bir ticaretten bahsediliyor" ifadeleri kullandı.

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