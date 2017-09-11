Kazada çocuğunu kaybeden acılı anne kusurlu bulundu !

Çorlu'da geçtiğimiz aylarda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrasında 11 yaşındaki erkek çocuğunun hayatını kaybetmesi ile hazırlanan ölüm raporu acılı annenin acısını bir kat daha artırırken durum karşısında sinir krizleri geçirdiği öğrenildi. Çorlu'da kış aylarında bölgede bulunan Bülent Ecevit Bulvarında feci bir trafik kazası meydana gelmişti. Trafik kazası sırasında Habil Özgür isimli bir sürücünün kullandığı araç hızlı bir şekilde Habibe Hacıoğlu tarafından kullanılan ve 11 yaşındaki Egemen'in de içerisinde bulunduğu araca feci şekilde çarptı. Bunun ardından kaza sonrasında yapılan tüm müdahalelere ve kurtarma çalışmalarına rağmen minik çocuğun kurtarılamadığı açıklandı. Kazanın yaşanmasının ardından minik Egemen'in futbol antremanından çıktığı ve annesi ile birlikte eve döndüğü belirlendi. Sürücü hakkında soruşturma açıldı. Kazanın nasıl gerçekleşmiş olduğunun anlaşılması için çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar sonrasında sürücü bir süre önce mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Merakla beklenen kaza raporu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sürücünün 80 kilometrelik hız sınırı olan yol içerisinde 130 kilometreye kadar hız yaptığı belirlendi. Ayrıca kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen sürücünün yasal alkol sınırını aştığı ortaya çıktı.

Acılı Anne Asıl Kusurlu Bulundu

Hazırlanan rapora rağmen verilen karar sonrasında oğlunu kaybeden acılı annenin asli kusurlu, sürücünün ise tali kusurlu belirlenmesi şok etkisi yarattı. Acılı anne raporu görünce sinir krizi geçirirken tutanağın tutulduğu sırada polislerden birisinin sürücünün yakın arkadaşı olmasından dolayı kaza yerinde incelemenin gerektiği gibi gerçekleşmediğini iddia etti. Bunun ardından konu hakkında yeni bir soruşturma açıldı.