Galeriler Videolar
İstanbul 37°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105324
ALTIN
146.492
DOLAR
3.4717
STERLİN
4.7065
EURO
4.1649
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Şerit ihlali yapıp markete daldı:...
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu...
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama...
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli sayacılar ayaklandı!
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
İstanbul Ayağaza'da yangın !

Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin silahından çıkan kurşun kızı canına mal oldu

Mersin'de polis memuru sevgilisinin ifadesine göre, tabancası ile oynarken ateş alan silahtan çıkan mermi Feray Şahin'in göğüsüne geldi, genç kız hayatını kaybetti.

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:55
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin silahından çıkan kurşun kızı canına mal oldu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Mezitli İlçesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve tatil için Mersin'e gelen polis memuru B.A., kız arkadaşı Feray Şahin ile buluştu. İkili bulunduğu evden bir süre sonra silah sesi geldi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede Şahin'in göğüs kısmında bir kurşun yarası belirlendi. Genç kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan polis memuru B.A. ifadesinde, kız arkadaşı Feray Şahin'in tabancasıyla oynadığını, kendisinin de "Ddur yapma" dediği sırada ateş aldığını ileri sürdü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun araştırıldığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu can almaya devam ediyor Denizli'de 2 genç hayatını kaybetti !
Uyuşturucu can almaya devam ediyor Denizli'de 2 genç hayatını kaybetti !
Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil
Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Stajer aşcılık yapan genç kaynar kazanın içine düştü , durumu ağır !
Stajer aşcılık yapan genç kaynar kazanın içine düştü , durumu ağır !
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti
Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti
Yine bir servis skandalı : 17 kişilik okul servisinden 32 öğrenci çıktı !
Yine bir servis skandalı : 17 kişilik okul servisinden 32 öğrenci çıktı !
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim