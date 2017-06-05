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Kayseri'de Tecavüz Sanığı Serbest Bırakıldı

Kayseri'de iş başvurusunda bulunan genç kıza tecavüz ederek parası çalan Murat K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 16:20
Kayseri'de Tecavüz Sanığı Serbest Bırakıldı

KAYSERİ'de internette gördüğü iş ilanına başvurmak isteyen K.G.'ye (27) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 26 yaşındaki Murat K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçen 10 Mart'ta merkez Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi, Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen olayda, internette gördüğü iş ilanı için verilen telefon numarasına arayan K.B., randevu alarak ilan sahibi Murat K. ile buluştu. Genç kadını otomobiline alıp ıssız bir yere götüren zanlı, iddiaya göre bıçakla tehdit ettiği kadına ederek tecavüz etti ve çantasındaki 200 lirasını da alıp kaçtı. Olay sonrası yakalanan Murat K. tutuklandı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Murat K., tecavüze uğrayan K.G, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.  Nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Murat K. savunmasında "K. ile dost hayatı yaşamak istedim. Bu isteğimi de yüzüne söyledim. Bana cevabını bir gün sonra vereceğini söyledi. Ertesi gün dost hayatı yaşama teklifime hayır deyince son kez para karşılığında birlikte olmak istedim söyledim. Verdiğim adrese polisle geldi. Zorla hiçbir şey yapmadım. İlk görüştüğümüzde ilişkiye zorla girsem olaydan sonra neden benimle internet üzerinden konuştu. Verdiğim adrese gelmek istedi" dedi.

Tecavüze uğrayan K.G ise ifadesinde, " İş görüşmesi için gittiğim yerde Murat, tecavüz etti. Tecavüz sonrası 'Artık benim kadınım oldun' dedi. Ben de yaşanan olay sonrası Murat'la yazışarak onu polise yakalattım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda delillerin toplanmış olması ve tanık ifadelerinin eksik olması nedeniyle davayı Haziran ayına ertelenirken, tutuklu Murat K.'yı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.



Son Güncelleme: 05.06.2017 16:30
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