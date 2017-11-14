Kayseri'de korkunç kaza !

Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde meydana geldiği öğrenildiği kazada 10 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Son dakika gelen bilgilere göre TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı ve 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yoldan geçen vatandaşların kazayı farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi.Yaralıların ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.Kazada yaralanan 10 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı da açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.